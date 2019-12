Bill Gates’ største fejltrin: Nu er Windows-telefonerne officielt begravede

Microsofts forsøg på at konkurrere med Android og iPhone slog helt fejl og trak også Nokia med i faldet. Nu er Windows-telefonerne ikke længere et produkt, Microsoft understøtter.

Da Bill Gates i et interview i juni blev bedt om at pege på den største fejl i sin karriere hos Microsoft, tøvede han ikke. Det var, at Microsoft aldrig kom til at vinde mobilmarkedet med Windows, så det i stedet kun blev Apples iPhone og Googles Android, blev tilbage.

Men Microsoft forsøgte – i stor stil. I 2010 lancerede Microsoft et helt nyt system til smartphones, Windows Phone, og postede milliarder i at gøre det til en succes. Det gik helt galt. Og i dag, 10. december, er den officielle slutdato for Microsofts fejlslagne eventyr med et styresystem til mobilen. Det skriver PCWorld.

At Windows Phone-telefonerne ikke havde en fremtid hos Microsoft, blev meldt endeligt ud i efteråret 2017. Men indtil nu har Microsoft stadig sendt opdateringer og sikkerhedsrettelser afsted mod de brugere, der stadig holder fast i deres Windows-telefon. Fremover er de altså overladt til sig selv, om end telefonen stadig kan bruges.

Microsoft lagde ellers godt fra start på mobilfronten og fik succes i et begrænset business-segment med Windows Mobile tilbage før nogen havde tænkt på at opfinde en iPhone. Windows Mobile var nærmest en mini-udgave af Windows, lagt på en telefon, og det var derfor også lidt kompliceret at betjene på en lille skærm.

Alt det lavede Steve Jobs om på med lanceringen af iPhone i 2007, og Google fulgte hurtigt efter og tog de bedste idéer fra iPhonen med i Android-systemet. Pludselig blev smartphones noget, som alle kunne bruge, især efter konceptet med apps blev introduceret. Udviklingen efterlod Microsoft på perronen, og et helt nyt Windows-system til telefoner blev derfor lanceret i 2010: Windows Phone, med et radikalt anderledes design.

Anmelderne var faktisk positive, men salget var begrænset. Derfor endte Microsoft i 2011 med at indgå en aftale med Nokia om, at alle Nokias smartphones fremover skulle køre på Windows Phone-systemet. Det hjalp bestemt ikke på salget hos Nokia, der i forvejen var ramt af problemer, og Microsoft endte med at købe hele Nokias mobildivision i 2013 for 41 mia. kr. Et opkøb, som bare to år senere bliver erklæret for værdiløst af Microsoft. De fleste af de 32.000 Nokia-ansatte, der fulgte med, blev fyret, og hele ideen om at udvikle nye smartphones med Windows bliver skrinlagt.

I dag er det på verdensplan kun omkring 0,15 pct. af telefonerne, der stadig kører med Windows, ifølge analysefirmaet Statscounter. Er man én af dem, skal man nu sørge for at tage backup af alting – og måske overveje at ønske sig en iPhone eller Android-telefon i julegave.