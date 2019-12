Derfor er Danmark blevet et vandland

Den danske industri for vand og spildevand er en diskret, men indiskutabel succes. Ligesom i vindmøllebranchen skubbede et politisk pres et dansk forspring i gang - og nu forventer branchen at fordoble eksporten på 10 år.

Når solen brænder på huden, hopper danskerne i vandet. Også midt i København og andre danske byer. Sådan har det været siden 2002, hvor det første havnebad åbnede.

Rent badevand i en aktiv havn er utænkeligt over det meste af kloden, men for danskerne er det nærmest en selvfølgelighed. Og den selvfølge har også givet dansk erhvervsliv en yderst solid position på vandområdet: Under radaren arbejder danske virksomheder i hele verden med vandopgaver.

Forhistorien

Set i bakspejlet er det måske logisk. Men at vi ikke bare kan hælde forurenet vand ud i vandløb og hav, er i det store billede en ny erkendelse.

Vandet i vandløb bliver hele tiden fornyet, og havet er stort og tager ikke skade af en smule beskidt vand. Hvis man bare forlænger kloakrørene længere ud i havet, kommer vi ikke til at mærke problemet på land.

Sådan var tankegangen i mange år – også i Danmark – men danske politikere var blandt de første i verden til at reagere på, at problemerne bare ville blive værre og værre. Fra 1970’erne og frem kom der derfor løbende regler om, hvad man måtte udlede. Især vandmiljøplanerne fra 1980’erne satte – i global sammenhæng – meget skrappe krav op.

De nye regler lukkede en del danske virksomheder, for eksempel inden for garvning af læder, hvor der blev brugt mange kemikalier. Men omvendt blev teknologi til at rense vandet et nyt, dansk fokusområde.

Teknologierne

I dag bliver vores spildevand renset, før det bliver sendt ud i havet, og vi kan stadig pumpe rent vand op fra undergrunden og sende ud i hanerne uden nogen kemisk behandling med for eksempel klor.

Men nye udfordringer dukker løbende op, og ny teknologi bliver udviklet, afprøvet og taget i brug. For eksempel giver voldsommere regnskyl problemer med kapaciteten, der er mere mikroplast i spildevandet, og der kommer ekstra fokus på energiforbruget til pumper og rensningsanlæg.

Det sidste er på vej til at blive løst med biogas fra det slam, der bliver skilt ud i rensningsanlæggene. I Billund producerer rensningsanlægget Biorefinery således mere strøm, end det forbruger, ved at udnytte gassen fra slammet.

Hvor mange lande stadig arbejder på at komme op på Danmarks ’grund-niveau’, er der her i landet altså kræfter til at se videre mod det næste niveau. Og så kan de nye teknologier udvikle sig til de næste eksport-succeser.

Virksomhederne

Mens alle kender Vestas og Ørsted og de to selskabers succes på det globale marked, er den danske vandsektor mindre kendt. Selvom om der faktisk er relativt store virksomheder i branchen.

I Hørsholm har fondsejede DHI stor global succes med rådgivning om vandteknologi og klimatilpasning – med samlet 1.100 ansatte. Der er 450 ansatte i Danmark hos Krüger, der udvikler teknologi til vandværker og rensningsanlæg, og som nu er ejet af franske Veolia. Og hos Gertsen & Olufsen bliver rensningsanlæg til skibe nu gjort klar til en lovende fremtid på landjorden.

Udover de tre eksempler på selskaber med hovedfokus på vandrensning, er der også en lang række andre, hvor teknologi til vandsektoren er en del af forretningen. For eksempel Grundfos, der arbejder med intelligente pumper til spildevand som et nyt satsningsområde.

Fremtiden

Mens vi i Danmark grundlæggende har helt styr på at sikre rent vand til alle, er situationen helt anderledes på resten af kloden. I dag bliver 80 pct. af verdens spildevand ikke renset, og fire procent af verdens samlede energiforbrug går til vandsektoren – et tal, der forventes at stige kraftigt de kommende år.

Af samme grund er rent vand blevet en del af FN’s verdensmål, og overalt er der kommet fokus på rent vand og gode sanitære forhold.

Alt sammen godt nyt for den danske vandsektor, som er kendt for at være helt foran på teknologi og allerede er til stede mange steder på kloden.

Hos DI Vand – den nystartede forening hos DI for vandvirksomheder – er der ingen tvivl om, at der nok skal komme fut i eksporten de kommende år.

»Det her er en stærk styrkeposition for Danmark, og det er i høj grad et vækstområde. I dag eksporterer vi for omkring 20 mia. kr. om året, og vi forventer at kunne fordoble det til 40 mia. kr. i 2030,« siger Mads Helleberg Dorff, sekretariatschef for DI Vand.