Elon Musks vanvittige lønpakke kan muligvis snart give gevinst

Elon Musk tror så meget på Tesla, at hans løn afhænger 100 pct. af, hvordan selskabet klarer sig. Det kan vise sig at blive ganske lukrativt.

Elon Musks lønseddel er dybt afhængig af, hvordan Tesla klarer sig. Og det er nok slet ikke så dumt for virksomhedens direktør og grundlægger, skriver Bloomberg.

Siden tredje kvartal af 2019 er aktien braget i vejret og er nu steget til en rekordhøj kurs på over 470 dollars. Det giver Tesla en markedsværdi på 84,5 mia. dollars, svarende til over 568 mia. kr. Det er næsten ligeså meget som Ford og General Motors tilsammen.

Bloomberg vurderer, at flere gode nyheder vil kunne skubbe Teslas markedsværdi op på 100 mia. dollars, hvilket vil låse op for den helst store gevinst til Musk. På papiret vil direktøren i så fald blive belønnet med 346 mio. dollars.

Det kræver dog, at kursen stiger til 554,8 dollars.

Det langsigtede mål, som hans løn er bundet op på, er, at Tesla skal vokse med 600 mia. dollars svarende til 3600 mia. kr. inden for 10 år fordelt over 12 delmål.

Musk får ingen løn eller bonusser, hvis ikke de forskellige mål lykkes.

Musks lønpakke er angiveligt en af de største nogensinde, hvor chefen bliver belønnet afhængigt af resultatet. Hans lønpakke modtog massiv kritik fra aktionærrådgiverselskaber, men den blev godkendt med et stort flertal af selskabets investorer i marts 2018.

Og på det seneste har der været rigeligt at fejre for Musk og Tesla.

I tirsdags dansede en glad Elon Musk på scenen foran en Tesla-fabrik udenfor Shanghai, da han fejrede leveringen af de første Model 3-biler til offentlige kunder i Kina.

Selskabet kom ud af 2019 langt over forventningerne. Selvom analytikerne var begyndt at tvivle på, om selskabet kunne nå sit estimat om mindst 360.000 solgte biler i 2019, kunne Tesla fredag offentliggøre, at salget landede på ca. 367.500 biler. Det er en stigning på 50 pct. fra 2018.

Tesla havde ellers en hård start på året. Selskabet startede ud med et tab på 702 mio. dollars i første kvartal. Forklaringen lød, af efterspørgslen var faldende, og derfor faldt aktiekursen i løbet af det første halve år til under 180 dollars. Det var det laveste i tre år.

Ifølge Bloomberg stod det så slemt til, at Musk måtte bede sine ansatte om hjælp til at trimme alle kritiske omkostninger og levere så mange biler som muligt for at pynte på regnskabet.