Danske virksomheder er Europas suveræne it-dukse

I ingen andre EU-lande er virksomhederne bedre til at overholde sikkerhedsråd for data og it end i Danmark.

I Danmark tager virksomhedslederne it-sikkerheden mere seriøst end i resten af landene på kontinentet. På fire overordnede parametre for forholdsregler mod f.eks. hackere og datalæk bliver det i en ny opgørelse over it-sikkerhed fra EU’s statistiske kontor, Eurostat, til to førstepladser, en tredje- og en fjerdeplads.

Samtlige 28 EU-lande optræder i undersøgelsen, som er baseret på indberetninger fra 2019.

Ingen andre landes virksomheder overgår de danske i at have nedskrevne mål og faste processer for it-sikkerhed. Det samme gælder for forsikringer mod problematiske hændelser som ødelæggelse eller utilsigtede læk af data.

I Erhvervsstyrelsen peger vicedirektør Torsten A. Andersen på, at den store danske opmærksomhed på it-sikkerhed formentlig skyldes indsatser fra flere sider. I Erhvervsstyrelsen er man særligt opmærksomme på at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med let tilgængelig viden og værktøjer.

Tre eksempler på cyberangreb i selskaber Mærsk, juni 2017. Skader for mellem 1,3 og 2 mia. kr.

Norsk Hydro, marts 2019. Skader for ca. 250 mio. kr.

Demant, september 2019. Skader for mellem 550 og 650 mio. kr.

»Jeg tror også, at det har stor betydning, at flere virksomheder åbent fortæller om at have oplevet cyberangreb. Det gælder bl.a. angrebene på markante danske virksomheder som Mærsk og Demant, der skabte stor medieomtale og opmærksomhed omkring it-sikkerhed herhjemme,« siger Torsten A. Andersen.

Belønningen for de gode danske sikkerhedsvaner er en delt femteplads med Italien over EU-lande, hvor virksomheder oplever færrest problematiske it-hændelser. Det kan være læk af vigtige dokumenter eller hackerangreb.

10 pct. af danske virksomheder med mindst 10 ansatte oplevede den type hændelser i 2018, viser opgørelsen fra Eurostat. Gennemsnittet for alle virksomheder i EU var 12 pct.

En undersøgelse fra Deloitte viste sidste år, at danske virksomheder bruger ca. 1.000 kr. pr. ansat om året på at forsvare sig mod hackere.

Generelt har de største virksomheder bedst styr på it-sikkerheden. 99 pct. af alle virksomheder i EU med mere end 250 ansatte benytter sig af mindst 1 af 10 konkrete sikkerhedstiltag, som Eurostat har kortlagt. Det kan være biometrisk autorisation, backup af data til separate drev og stærke adgangskoder. En del færre af de mindre virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte – 92 pct. – bruger 1 af de 10 tiltag.

Samme forskel mellem stor og lille ses, når det gælder om at have styr på processer for it-sikkerhed. 3 af 4 (76 pct.) af de større virksomheder i EU har styr på mål og dokumentation, mens det samme kun kan siges for 3 af 10 (30 pct.) af de mindre virksomheder.

Selvom der er kommet større fokus på digital sikkerhed, er der ifølge Erhvervsstyrelsen stadig mange virksomheder, som ikke har tilstrækkeligt styr på forholdsreglerne. En undersøgelse fra styrelsen blandt SMV’er fra 2018 viste, at knap 40 pct. af de danske SMV’er har et for lavt sikkerhedsniveau.

Fem gode råd til at styrke it-sikkerheden Få overblik over vigtige data og systemer.

Opdater programmer og styresystemer.

Invester i en it-sikkerhedspakke med backup.

Få gode digitale vaner.

Stil krav til sikkerheden hos it-leverandøren.

»Derfor må de gode resultater heller ikke blive en sovepude for virksomhederne. For med en forventet øget digitalisering i fremtiden følger krav til øget it-sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at virksomheder er opmærksomme på at få et fornuftigt sikkerhedsniveau,« siger Torsten A. Andersen og peger på fem gode råd fra sitet sikkerdigital.dk.