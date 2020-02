USA giver grønt lys til kæmpefusion trods protester fra 10 stater

Sprint og T-Mobile får nu lov til at slå sig sammen på det amerikanske telemarked i en fusion til 26 mia. dollars.

AT&T og Verizon får nu en konkurrent mindre at slås med på det amerikanske telemarked, for USA’s føderale distriktsret har netop givet grønt lys til sammenlægningen af det tredje- og fjerdestørste selskab, Sprint og T-Mobile, i en fusion til svimlende 26 mia. dollars.

Dermed kan amerikanerne se frem til, at 97 pct. af staterne vil blive forsynet med et trådløst 5G-netværk i løbet af tre år, sådan som Sprint og T-Mobile ifølge Washington Post har lovet det i forhandlingerne med parlamentet.

Fusionen er nemlig stødt på meget modstand undervejs, fordi kritikerne frygter, at den mindsker konkurrencen på telemarkedet, så forbrugerne tvinges til at betale mere for telefoni og internet. Af samme grund indgav advokater fra 10 stater anført af New York og Californien i sommer et søgsmål mod Sprint og T-Mobiles forehavende, alt imens demokratiske politikere ikke kunne lade være med at bemærke, at højtstående chefer for de to selskaber gentagne gange har overnattet på præsident Trumps hoteller siden offentliggørelsen af planerne.

Al modstand og uro til trods får fusionen nu lov til at blive gennemført og vil efter sigende være fuldendt omkring den 1. april med T-Mobile som det fortsættende navn. I sin afgørelse vurderer distriktsdommer Victor Marrero, at fusionen næppe mindsker konkurrencen substantielt.