Nordisk Film vil skubbe aflyste forestillinger ud i fjernsynsstuerne

Det er »relativt sandsynligt«, at biograffilmene nu sendes videre i distributionsleddet, vurderer landets største biografkæde. Streamingtjenesten Viaplay oplever en stigning på 65 pct.

Begrebet hjemmebiograf kan få en helt ny betydning i disse dage, for der arbejdes nu på at sende alle de aflyste forestillinger direkte ud i stuerne.

Det fortæller adm. direktør Casper Bonavent fra Nordisk Film Biografer, der er landets største kæde på feltet i kraft af 23 adresser spredt ud over Danmark.

»Vi har taget en dialog med vores distributører om, hvorvidt filmene kan tilgå video on demand-markedet noget før. Det giver ikke biograferne noget økonomisk set, men handler mest af alt om at holde hele industrien i gang ved ikke at sidde på titler, som vi alligevel ikke kan vise,« siger Casper Bonavent.

Blandt de ramte filmtitler er ”Krudttønden”, ”Bombshell” og ”Fremad”, som biograferne typisk har eneretten til at vise i vinduer på flere måneder, inden streamingtjenester som Netflix, HBO og Viaplay overtager dem, hvorefter filmene så til sidst lander hos tv-stationerne.

Distributionen er afregnet på forhånd og klappet af med filmproducenterne, så biograferne sælger altså ikke ud af forretningen, men lader blot de næste i køen komme tidligere til i lyset af coronakrisen.

»Det er relativt sandsynligt. Nu er vi jo foreløbigt kun lukket ned i 14 dage, men i takt med at større vinduer lukkes ned andre steder, kan vi forvente at se titlerne tidligere på video on demand,« forklarer Casper Bonavent med tanke på, at de amerikanske biografer lukker ned i foreløbigt 6-8 uger.

Nordiske Viaplay oplevede i løbet af weekenden en stigning i antallet af betalende kunder på 64 pct. sammenlignet med den foregående weekend. Situationen har - ikke overraskende - gjort børnefilm mere eftertragtet.

»Vi er selvfølgelig altid interesserede i at bringe endnu mere spændende indhold ud til vores seere,« siger kommunikationschef Tobias Gyhlenius fra Nordic Entertainment Group, der står bag Viaplay.

Videreformidlingen af filmene er dog selvsagt ikke Nordisk Film Biografers største udfordring her og nu. Direktøren har først og fremmest blikket rettet på den lønkompensation, som regeringen offentliggjorde søndag for hotel- og restaurationsbranchen som led i en trepartsaftale, hvor staten betaler op imod 90 pct. af udgifterne til hjemsendte medarbejdere.

»Så længe, vi ikke har gæster i biograferne, har vi heller ingen indtægter. Så vi er selvfølgelig positive over for hjælpepakkerne,« siger Casper Bonavent.

Sagen er nemlig den, at menige medarbejdere hos Nordisk Film Biografer ikke har så meget at give sig til, eftersom vedligeholdelsesopgaverne stort set blev overstået sammen med lukningen af salene i sidste uge. Derfor er de blevet sendt hjem på ubestemt tid.

»På den korte bane kan vi selvfølgelig godt se, hvad vi har af faste og variable udgifter i lukkeperioden. På den lange har vi dog ikke gjort os de store overvejelser i forhold til, hvad det kommer til at koste. Men det kan have alvorlige konsekvenser for hele branchen fremover, fordi de store markeder jo også lukkes ned,« lyder det fra biografdirektøren.