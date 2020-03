En ny virkelighed venter virksomheder efter coronakrisen

Ingen havde set katastrofen komme, og ingen tør spå om, hvordan det hele ender. Men de fleste er enige om, at vi står over for en ny virkelighed på den anden side af coronakrisen. Det vil accelerere omstillinger og forny virksomhedernes strategiarbejde.

Intet som Covid-19 har i nyere tid sat kniven så hårdt for erhvervslivets strube. Med ét slag er en stor del af de danske virksomheder sendt til tælling med et brat stop i omsætningen, logistiske udfordringer og likviditetsproblemer.

Alle er gået på jagt efter kontanter - selv de virksomheder, der ikke er hårdest ramt – og massefyringerne er godt i gang.

Krisen stikker med andre ord dybt, og når støvet har lagt sig, vågner vi alle op til en ny virkelighed, som erhvervslivets ledere allerede nu forholder sig til på strategisk niveau. Der er for manges vedkommende brug for at omtænke forretningen i mere eller mindre grad.

»Det bliver ikke det samme, vi kommer tilbage til bagefter,« siger Eivind Kolding, bestyrelsesformand for transportkoncernen NTG og Danmarks Skibskredit.

Allerede inden den verdensomspændende krise var de fleste indstillet på at operere i en mere usikker verden med en uforudsigelig amerikansk præsident, brexit og handelskrig - for ikke at nævne klimaudfordringerne. Nu får virksomhederne og deres ledere sat skub i de omstillinger og tendenser, som så småt var i gang inden coronakrisen, lyder det fra Eivind Kolding.

»Der er ingen tvivl om, at der sker nogle ændringer, som ikke ville være sket så hurtigt og måske slet ikke,« siger han.

Han peger på, at krisen kan ændre logistikmønstrene og accelerere virksomheders valg om at få produceret varerne tæt på i stedet for at få produkterne lavet på en fabrik i Kina.

Den analyse er analytiker William Fitzgerald fra den tyske investeringsbank Berenberg enig i. Hvis det sker, kan det ramme fragtmængderne på verdenshavene og gå ud over selskaber som A.P. Møller-Mærsk, lyder det.

Der er nogen, der fra dag ét har befundet sig i en overlevelsestruende krise. Alle vi andre skal bare ikke afskrive risikoen for, at det kan ske for os. Mads Nipper, adm. direktør i Grundfos

Det er ikke kun transportsektoren, som ser ind i en fremtid, hvor nye strategier og forretningsmodeller trænger sig på.

I dagligvarebranchen er der omgående afregning, når forbrugerne ændrer adfærd, og selvom Coops topchef, Peter Høgsted, i øjeblikket har mest travlt med at skrue på de rigtige knapper for at navigere dagligvarekoncernen igennem krisen, er han klar til at tilpasse sig den nye virkelighed på den anden side.

Han fremhæver blandt andet den digitale omstilling som et af de områder, der vil tage fart. Det gælder både i forhold til e-handel og digitale betalingsløsninger som ”scan og betal”.

»Vi ser en klar stigning inden for brugen af de digitale løsninger i de her dage. Tingene bliver prøvet af her i krisen, og det bliver til nye vaner. Det vil accelerere omstillinger,« siger Peter Høgsted.

Også på de interne linjer er digitale vaner med møder på Skype og Microsoft Teams ved at blive formet, fortæller Peter Høgsted, som vurderer, at 80 pct. bliver skåret af mødetiden på grund af mere effektive, digitale redskaber.

Ifølge Mai-Britt Poulsen, seniorpartner i konsulentfirmaet Boston Consulting Group, er netop digitalisering et område, som kommer til at tage fart i lyset af coronakrisen.

Det så man blandt andet også i kølvandet på sars-virussen, som skød den kinesiske techvirksomhed Alibaba op på listen som en af verdens absolut største online-markedspladser.

»Butikker har været presset i forvejen, fordi der er mindre trafik, og mere bliver købt online. Men der har stadigvæk været nogle forbrugervaner og forandringsprocesser, som ikke for alvor har taget fuld fart. Nu sker det. Forbrugerne kommer ikke nødvendigvis tilbage til de gamle mønstre, men forbliver meget mere online. Det er et kæmpe kanalskifte,« siger Mai-Britt Poulsen.

Hun forventer også, at vi får digitale forandringer at se inden for business to business.

»Jeg tror, der er mange strategier, der bliver nulstillet på grund af det her,« lyder det fra Mai-Brit Poulsen, som tilføjer, at der for langt de fleste virksomheder vil blive tale om én verden før covid-19 og en anden verden efter.

Der er ingen tvivl om, at der sker nogle ændringer, som ikke ville være sket så hurtigt og måske slet ikke. Eivind Kolding, formand for transportkoncernen NTG og Danmarks Skibskredit

Det er ikke nemme beslutninger, toplederen står overfor. Tværtimod. Under maksimalt pres bliver der i disse uger truffet store beslutninger, som under normale omstændigheder tager lang tid at nå frem til.

Den hidtil ekstremt globale tilgang, som mange har haft til forretningens forsyningskæde, har nu fået et stort spørgsmålstegn i halen.

»I mange år har der været fokus på globalisering af forsyningskæden. Vi får en ændring at se, som allerede var i gang. Forsyningskæden bliver sikret. Det er hårdere at gøre end at sige. Nu bliver man tvunget til det og finder ud af, at det fungerer,« siger Guy Brusselmans, partner i konsulentfirmaet Bain.

»Det betyder ikke, at globaliseringen vil stoppe, men jeg tror, vi kommer til at se det globale og lokale balancere mere. Virksomheder vil måske stadig have en global værdikæde, men de vil have en backupløsning lokalt,« siger Guy Brusselmans.

Han mener, at virksomheder i det hele taget vil gøre sig klar og sikre sig mod disruption.

En af de virksomheder, som i mindre grad er ramt af krisen, er pumpegiganten Grundfos, men også her er topchef Mads Nipper opmærksom på at tænke langsigtet, selvom der er nok at se til på den korte bane.

Grundfos er privilegeret med et produkt, der taler godt ind i opmærksomheden på klimaet, men ingen kan vide sig sikker, lyder det fra Nipper.

»Der er nogen, der fra dag ét har befundet sig i en overlevelsestruende krise. Alle vi andre skal bare ikke afskrive risikoen for, at det kan ske for os. Der er absolut intet forudsigeligt i denne situation. De handlinger, vi tager nu på kort sigt, hvordan påvirker det vores evne til at holde vores langsigtede strategiske kurs? Det har vi holdt fast i meget konsekvent,« siger topchefen.

Det er et kæmpe kanalskifte. Mai-Britt Poulsen, seniorpartner i Boston Consulting Group

Mads Nipper var under finanskrisen i 2008-2009 en del af topledelsen i Lego, som trodsede krisen og voksede i stedet. Eivind Kolding, derimod, sad ved roret, da containerrederiet Maersk Line ramlede frontalt ind i finanskrisen.

Før krisen var shippingkoncernen vant til at se, at containermængderne voksede med det dobbelte eller tredobbelte af verdensøkonomien. Men efter finanskrisen faldt det niveau til at ligge på linje med eller under væksten i verdensøkonomien.

»Hvor containerindustrien de foregående 30 år havde været en fantastisk væksthistorie, så er det det ikke længere. Så må vi se, hvad der sker efter den her krise. Det tør jeg ikke give et bud på, men jeg tror, der kommer til at ske forandringer. Givetvis kommer folk til at tænke anderledes og ser risikobilledet anderledes, end de har gjort tidligere,« siger Eivind Kolding.