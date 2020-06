App Store er nu på størrelse med Sveriges BNP: Omsætter for 519 milliarder dollars årligt

Apple skriver, at der blev handlet for mere end 500 mia. dollars igennem apps på App Store i 2019, hvilket svarer til BNP'en i et mindre land.

Forbrugere såvel som virksomheder har i høj grad taget mobilhandel til sig, og alene via den virtuelle butik App Store og dens apps bliver der nu handlet for et beløb, der kan sammenlignes med BNP’en i et mindre land.

Det viser en analyse foretaget af Analysis Group.

Alt i alt blev der i 2019 handlet for 519 mia. dollars, hvilket svarer til ca. 3.400 mia. kr., over Apples økosystem. Heraf svarede handlen med fysiske varer – f.eks. tøj købt via en app fra en modeforhandler – til 413 mia. dollars.

Til sammenligning var salget af digitale varer og services 61 mia. dollars. Det er normalt denne del af handlen, at selskabet tjener styrtende på.

Apple skriver, at 85 pct. af beløbet består af transaktioner, hvor selskabet ikke har taget en bid af kagen, fordi selskabet kun modtager kommission for betalingen af digitale varer og services.

Det kan f.eks. være, når brugere køber apps og virtuel valuta i spil, hvor Apple typisk tager 30 pct. i kommission – selv hvis købet sker i appen.

Analysen er udarbejdet ud fra salg og betalinger foretaget gennem apps på tværs af firmaets enheder såsom iPhone, iPad, Mac, Watch og Apple TV.

Købte reklamer via f.eks. Facebook og Twitter

Salget af fysiske varer via Amazon og Asos

Salget af digitale goder som virtuel valuta i spil

Booking af rejser via apps – Uber og British Airways

Bestillinger via Just-Eat og lignende

Abonnement på aviser og streamingservices

Abonnement på andre services

Det fremgår af rapporten, at der er taget højde for forbrug, der er sket eksternt, men hvor varerne eller servicen bliver brugt i en app – det kan f.eks. være et abonnement på Netflix, som er betalt over computeren.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor Apple sammen med en række andre giganter er kommet under lup af både de amerikanske myndigheder og EU, som undersøger dem for konkurrenceforvridende forhold.

Sidste uge sendte retsudvalget fra Repræsentanternes Hus i USA et brev til direktørerne i Apple, Facebook, Amazon og Google, hvor de blev bedt om at forholde sig til deres dominerende position på deres respektive markeder.

Et af de helt store spørgsmål er bl.a., om selskaberne på grund af deres kontrol med styresystemer og markedspladser har for stor kontrol med de aktører, der bruger økosystemerne til at sælge digitale varer og services.

Apple lancerede App Store i forbindelse med anden generation af iPhone i 2008. Markedspladsen består i skrivende stund af tæt på 2 mio. apps, og besøges hver uge af en halv milliard mennesker fra 175 lande.