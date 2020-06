Tesla runder milepæl på én opladning

Selskabet hævder, at have den første elbil - der i en uafhængig test - har rundet 400 miles.

Den amerikanske elbilproducent Tesla er den første til at bryde 400 miles mærket (643 km) for hvor langt en elbil kan køre på en enkelt opladning.

Tesla siger, at det uafhængige amerikanske miljøagentur - Environmental Protection Agency, EPA - har testet Teslas Model S Long Range Plus til at kunne klare 402 miles på en enkelt opladning, skriver CNBC.

Meddelelsen kommer fra Teslas egen organisation og er endnu ikke blevet bekræftet af EPA.

Bilproducenten siger, at det er lykkedes at forbedre rækkevidden ved at bruge lettere komponenter i blandt andet batteripakkerne.

Teslas topchef Elon Musk hævder, at Model S hele tiden har haft en række vidde på 400 miles, men at EPA i tidligere test havde ladet en dør står åben og efterladt nøglerne i bilen en hel nat under testen.

Det betød, at bilen ”troede” at den snart skulle køre og dermed brugte batterikraft. Det kostede 2 pct. af opladningen, og derfor viste EPA testen kun 391 miles.

En EPA-rating afspejler ikke den rækkevidde som en elbil kan opnå, når den skal køre ude i den virkelige verden eller på en bane, skriver CNBC.

Men det er en standard som ofte refereres til.

For eksempel viste den seneste officielle EPA-rating, at en 2020 Porsche Taycan Turbo S opnåede 192 miles, mens Teslas 2020 Model S opnåede 348 miles.

Men da mediet Car & Driver testede de to biler på den samme bane, lå rækkevidden meget tættere. Her opnåede Porsche 209 miles, mens Tesla’en ramte 222 miles.