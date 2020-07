Elon Musk: Tesla er »meget tæt« på fuldstændig selvkørende biler

Tesla-stifteren har til en stor konference i Shanghai udtalt, at man er tæt på at have udviklet software, som vil gøre det muligt for selskabets biler at køre fuldstændig selv.

Tesla er »meget tæt på« at have udviklet fuldt selvkørende biler. Sådan lød det torsdag i en videobesked fra den amerikanske elbilfabrikants stifter, Elon Musk, til World Artificial Intelligence Conference (WAIC).

Det skriver Reuters.

Til arrangementet, som blev afholdt i Shanghai i Kina, udtalte Elon Musk, at Tesla forhåbentligt vil have »den basale funktionalitet« klar i år, og at den høje grad af autonomi vil kunne opnås i selskabets nuværende biler.

»Niveau 5 har ikke længere nogle fundamentale udfordringer. (..) Der er mange små problemer, og så er der en udfordring med at løse dem alle og samle et fuldt system,« fortæller Elon Musk i videobeskeden.

Der er udnævnt fem niveauer for selvkørende biler, hvor vi i dag primært ser biler på niveau 3 – der hvor bilen kan klare det meste, men hvor føreren skal sidde klar til at gribe ind, hvis noget går galt.

Her finder vi Teslas autopilot, som dog ikke kan bruges under alle forhold, for f.eks. ikke en tur igennem bytrafikken. Til gengæld kan bilen navigere på motorveje samt reagere på stopskilte og røde lyskurve.

På niveau 4 og 5 er bilen er i stand til at køre, uden føreren tager over.

Elon Musk har af flere omgange meddelt, at Tesla er tæt på at have udviklet fuldstændig selvkørende biler, og er kendt for sine høje ambitioner.

I april sidste år offentliggjorde Tesla-stifteren, at Tesla planlægger at gøre det muligt for Tesla-ejere at leje deres bil ud som »robot-taxaer«, der automatisk kører betalende kunder rundt, mens ejeren ikke bruger den.

»Næste år har vi med sikkerhed over 1 mio. robot-taxaer på vejene,« sagde Elon Musk dengang, hvilket vakte kritik fra både eksperter og analytikere, som mente, at det var urealistisk.

Tidligere på året udtalte Martin Mose Bentzen, lektor på DTU Management og ekspert i etik omkring nye teknologi, at der sandsynligvis er et stykke vej endnu, før der for alvor vil komme selvkørende biler på vejene.

»For tre-fire år siden sagde alle de store bilproducenter, at de i 2020 ville have en fuldt selvkørende bil. Det er der ikke ret mange, der siger længere,« sagde Martin Mose Bentzen til Finans.