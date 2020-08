Ny opgørelse: Coronakrisen har vendt op og ned på danskernes ferievaner

Coronakrisen har givet danskerne nye feriefavoritter. Tidligere år har rejser til Tyrkiet og Italien været et sommerhit. Sådan er det ikke gået i år, viser tal fra teleselskabet 3.

Faren for at blive smittet med covid-19 har ikke skræmt feriehungrende danskere fra at drage til udlandet.

En ny opgørelse fra teleselskabet 3 viser, at antallet af danskere i udlandet er steget uge for uge, siden Udenrigsministeriet i slutningen af juni første gang lempede på rejserestriktionerne til udlandet.

Fra uge 28 til uge 30 har selskabet således registreret 27 pct. flere 3-kunder, der har brugt mobildata i udlandet.

»Der er nok en del, som oprindeligt havde planlagt at holde ferie i Danmark, men som alligevel besluttede at søge sydpå, da der de seneste uger er gået lige lovlig meget efterår i den herhjemme,« siger David Elsass, direktør for 3’s privatkunder, om tallene i en pressemeddelelse.

Siden ændringen af rejserestriktionen i slutningen af juni har Udenrigsministeriet flere gange lempet og justeret på rejseanbefalingerne.

Alligevel viser 3-tallene, at coronapandemien har vendt op og ned på danskernes ferievaner.

Tidligere år har Tyrkiet og Italien været populære destinationer for ferieglade danskere. Sådan er det ikke gået i år.

I stedet viser 3-tallene, at danskerne i år har droppet Tyrkiet og Italien for i stedet at bruge ferien i Norge og Frankrig.

Trods de seneste ugers stigende rejselyst er det dog ikke uden grund, at rejsebranchen har været på barrikaderne under coronakrisen med krav om økonomisk hjælp og støtte.

3-tallene viser nemlig, at danskernes rejselyst fortsat halter gevaldigt, i forhold til tiden før coronakrisen ramte.

»Sammenligner man antallet af 3’s kunder, som har brugt data i Europa i uge 30 i år med uge 30 sidste år, er der tale om et fald på 40 pct.,« lyder meldingen fra 3, der har mere end 1,4 mio. mobilkunder.

Dermed synes danskernes trang til udlandsrejser at have taget et dyk i forhold til midt i juni, hvor der som led i genåbningen af Danmark i første omgang blev åbnet for rejser til Tyskland, Norge og Island.

I den første uge efter genåbningen registrerede 3 i alt 6.000 kunder i de tre lande – et fald på 23 pct. i forhold til samme tid i 2019.