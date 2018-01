Coop kaster sig ind i priskrig: Sænker prisen på over 1.000 varer

Danmarks største dagligvarekoncern har hidtil afvist at gå med i en priskrig. Men som en del af koncernens nye strategi sænker den nu prisen i de fleste af sine kæder.

Fremover bliver det billigere at handle i Coops butikker.

For Danmarks største dagligvarekoncern sænker fast prisen på en række hverdagsvarer i kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og Fakta. I de største butikker vil prisen blive sænket på langt over 1.000 varer.

Coop vil mindske kampagnetilbud, hvor varer for en periode sættes ned i pris, for i stedet at give »faste lave priser,« lyder det.

Den første bølge af nedsatte priser vil begynde i denne uge, og prisfaldene vil variere fra få pct. til over 20 pct., oplyser Coop til Finans.

»Vi ved fra vores analyser, at 47 pct. af vores kunder er trætte af hele tiden at skulle holde øje med tilbud. De ønsker ”ærlige varer til ærlige priser”, som er hele udgangspunktet for brugsforeningsbevægelsen,« siger Jens Visholm, koncerndirektør i Coop.

Prisnedsættelserne er en essentiel del af Coops nye tre-årige strategi frem til og med 2020. Strategien har navnet "Sammen får vi mere for pengene" og erstatter den tidligere strategi "Sammen om bedre mad".

Netop den tidligere strategi førte til opstandelse fra flere af de selvstændige brugsforeninger i Coop.

Brugsforeningerne luftede offentligt deres utilfredshed med Coop-ledelsen og ønskede prisnedsættelser, som man havde set det hos konkurrenterne Dansk Supermarked og Dagrofa.

Coop Danmark Danmarks største dagligvarevirksomhed

Driver kæderne Kvickly, Fakta, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen og Irma.

Coop Danmark har omkring 1.200 butikker landet over, 40.000 medarbejdere og en omsætning, der i 2016 var på knap 45 mia. kr.

Coops topchef, Peter Høgsted, har hidtil afvist at gå ind i priskrigen, fordi han ikke anså det som vejen frem.

Men med med de nye prisnedsættelser synes Coop nu at have kastet sig ind i den priskrig.

Jens Visholm, hvordan harmonerer disse prisnedsættelser med de udmeldinger, der tidligere er kommet fra Coop om, at prisnedsættelser ikke er vejen frem?

»Det harmonerer rigtig godt. Allerede i vores strategiplan i 2014 var det et klart element at sænke priserne på sigt. Det var et mål at give kunderne hjælp i tilbudsjunglen, for mange af kunderne er trætte af at holde øje med, om en vare er på tilbud eller ej. Derfor gør vi det nu mere enkelt for kunderne,« siger koncerndirektøren.

Coops topchef har sagt, at detailhandlen bør udvikle sig i en anden retning end priskrig, og at der ingen grund er til at gå efter laveste fællesnævner. Klinger de ord ikke hult nu?

»Det synes jeg ikke. For vores prisnedsættelser handler ikke om en priskrig. Det er i stedet en del af en langsigtet strategi, hvor vi vil gøre det mere enkelt for kunderne at købe varer i vores butikker.«

Har Coop lavet disse prisnedsættelser for at komme de utilfredse brugsforeninger i møde?

»Prisnedsættelserne er lavet for at komme vores kunder i møde. Men når det er sagt, er der stor opbakning i organisationen og i butikkerne til dette initiativ. Det er noget, der samler koncernen,« siger Jens Visholm.