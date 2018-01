Ikea-grundlægger er død

Manden bag den ikoniske møbelgigant er død. Ingvar Kamprad blev 91 år.

Ikeas svenske grundlægger, Ingvar Kamprad, er død, 91 år. Det skriver Dagens Industri og Dagens Nyheter.

Ingvar Kamprad gik bort efter kort tids sygdom og er en af nordens største entreprenører gennem tiden. Allerede som 17-årig stiftede han Ikea.

»Vi er meget kede af Ingvarss død. Vi vil altid huske hans hengivenhed og dedikation til altid at tjene mange mennesker. Aldrig at give op, altid forsøge at blive bedre og lede som et godt eksempel,« siger Torbjörn Lööf, administrerende direktør og koncernchef for Inter IKEA i en pressemeddelelse.

Ikea bekræfter nyheden på Twitter.

»Ingvar Kamprad er roligt sovet ind i sit hjem i Småland. Han blev født i Småland i 1926, og i en alder af 17 år grundlagde han Ikea. Ingvar vil være meget savnet og varmt husket af sin familie og Ikea-medarbejdere verden over,« skriver Ikea på det sociale medie.

Ingvar Kamprad blev født den 30. marts 1926, men allerede i 1943 startede han, hvad der skulle blive et ikonisk møbelhus. Initialerne i hans for- og efternavn samt navnet på den gård og by hvor han boede, skabte navnet Ikea. I løbet af de tidligere år blev der især solgt julekort, frø, kuglepenne og nylonstrømper, men hurtigt blev møblerne det mest sælgende hos Ikea, hvilket også blev kædens væsentligste kendetegn senerehen.

Otte år senere, i 1951, sælger i Ikea for første gang for mere end en mio. svenske kr. på et år, og herfra tog det fart. I løbet af 50'erne begyndte Ikea at designe sine egne møbler, hvorefter det første varehus blev åbnet.

Ingvar Kamprad havde faktisk også en personlig relation til Danmark, idet Kamprad familien flyttede dertil i 1973 af skatte- og arvsgrunde. Her blev familien boende i ca. fem år.

I 1986 valgte grundlæggeren at trække sig som koncernchef for sit livsværk. Dengang lå Ikeas omsætning på 10 mia. svenske kr. 12 år senere var omsætningen femdoblet.

Ingvar Kamprad mistede sin hustru i 2011, og to år senere forlod han bestyrelserne for Inter Ikea Group og Interogo. Året efter flyttede han tilbage til Sverige efter mange år i Schweiz.

I 1994 afslørede Tidningen Ekspressen, at Ingvar Kamprad blev medlem af det fascistiske Nysvenska Rörelsen under Anden Verdenskrig.

I Danmark er der fem Ikea-butikker, men på verdensplan findes der ifølge Ikea selv 355 varehuse fordelt på 29 lande. Det første af slagsen uden for Sveriges grænser blev åbnet i Norge i 1963. Seks år efter fulgte Danmark. I alt beskæftiger virksomheden 149.000 medarbejdere.