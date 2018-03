Trine Andersen fik en god idé for 12 år siden - og den indbringer stadig millioner

Den danske iværksætter og designer Trine Andersen nyder stadig godt af det firma, hun solgte i en kæmpe handel.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

For 12 år siden kunne Trine Andersen ikke finde et pænt tapet. Det er hun formentlig rigtig glad for i dag.

Hun besluttede sig nemlig for at lave sit eget tapet og stiftede firmaet Ferm Living, som hun senere solgte til kapitalfonden Vendis Capital for knap 140 mio. kr.

Og Ferm Living er stadig en indbringende forretning for den danske iværksætter og designer. Det viser et nyt regnskab fra Ferm Living, som Trine Andersen fortsat ejer en del af.

Sidste år tjente Ferm Living over 11 mio. kr. Det var en lille forbedring fra året før. Samlet har designvirksomheden haft over 60 mio. kr. i overskud de seneste seks år.

Ferm Living sælger tekstiler og interiør til boligen på nettet og gennem forhandlere verden over. Trine Andersen står ikke længere i spidsen for virksomheden, men står for det kreative.

Det er det, hun brænder for og er bedst til, har hun tidligere forklaret.

Beslutningen om at sælge livsværket skyldtes netop, at hun ikke havde tid nok til at udfolde sine kreative evner. Der gik for megen drift og personalehåndtering i hverdagen.

I det nye regnskab fra Ferm Living skriver ledelsen, at man i indeværende regnskabsår forventer fremgang i både omsætningen og indtjeningen.

Navnet Ferm Living fandt Trine Andersen i øvrigt på, da hun bladrede igennem en af farmoderens gamle håndbøger og faldt over udtrykket "at være ferm på fingrene."

Trine Andersen har en formue på over 180 mio. kr. i sit private holdingselskab, AKA Holding ApS.