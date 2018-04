Double or nothing: Gymnasievenner fordobler millionsalg på to år

Det begyndte som et hobbyprojekt. Nu tjener Better Collective styrtende på onlinegamblere.

Virksomheden Better Collective, der lever af at sende tips til onlinegamblere, har haft et år med fremgang på alle parametre.

Et nyt regnskab fra virksomheden viser, at overskuddet i 2017 landede på 55,5 mio. kr. efter skat.

Det er en markant forbedring fra året før, da bettingfirmaet fik et overskud på ca. 39 mio. kr.

Ifølge Jesper Søgaard, der er direktør og stifter af Better Collective, skyldes den øgede omsætning og det gode resultat et fokus på at udvide forretningen.

»Vores strategi for 2017 med fokus på organisk og tilkøbt vækst har udviklet sig positivt, så det gode resultat er drevet af organisk vækst samt en succesfuld udvikling i vores opkøb,« siger han.

Han forventer at fortsætte denne strategi ind i 2018.

»Grundet vores succes med opkøbsstrategien forventer vi fortsat at tage væsentlig del i konsolideringen af vores branche. Af den årsag har vi også indgået aftaler med Nordea og SEB om at bistå med en kapitalfremskaffelse til Better Collective,« forklarer Jesper Søgaard.

Better Collective nåede omsætningsmæssigt et rekordhøjt niveau i 2017 på 195,6 mio. kr. Det er en stigning på knap 67 mio. kr. sammenlignet med året før.

Stifterne bag Better Collective er de to gymnasievenner Jesper Søgard og Christian Dam Kirk Rasmussen fra Viborg. På platformen får tippere information og data på begivenheder, som de kan ønske at bette på.

Better Collective startede oprindeligt projektet som et biprojekt ved siden af studierne i 2002, og i 2009 blev det til et fuldtidsjob, da de begge var færdiguddannede. I dag har siden 3 mio. unikke besøgende om måneden og mere end 450.000 registrerede brugere.

Virksomheden har i øjeblikket 193 ansatte og kontor i fire lande med hovedkvarter i København.

Branchen for onlinebetting forventes at blive kæmpestort. Ifølge Business Insider forventes branchen at få en samlet indtægtsstigning fra 120 mia. kr. i 2015 til 185 mia. kr. i 2020.