Med op mod 800 nye virksomheder i 1. halvår af 2018 er Lyngby-Taarbæk Kommune topscorer.

Maria Kehlet, f. 1983, er journalist med fokus på erhvervspolitik. Maria er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2009 og skolet i nyhedshåndværket på Børsen. En stærk politisk interesse førte derefter til en cand.public. grad i politik og medier og studier fra The New School i New York. Maria har været ansat som kommunikationsrådgiver i brancheforeningen for venture- og kapitalfonde, DVCA, og i april 2014 skiftede hun til Jyllands-Posten. Maria elsker at rejse – især til familie og venner i USA – og mens det på arbejdspladsen handler om CEO’s og IPO’s, er det privat mest IPA’s, da hun har en stor interesse for specialøl.

Der er godt gang i erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune.



Med 757 nye virksomheder i 1. halvår af 2018 er Lyngby-Taarbæk den kommune i Danmark, der har skabt flest nye selskaber set i forhold til byens indbyggertal. Det viser en ny opgørelse lavet af regnskabsprogrammet Dinero på baggrund af tal fra CVR og Danmarks Statistik.

På en andenplads over de mest entreprenante kommuner ligger Albertslund Kommune, mens landets hovedstad Københavns Kommune indtager en tredjeplads.

Ifølge den nye erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er der god grund til, at det netop er Lyngby-Taarbæk Kommune der er mange nye virksomheders favoritplacering.

»Jeg synes, at Lyngby er et at de mest attraktive steder i hele Danmark. Det er en fantastisk natur, charmerende byområder, gode skoler og institutioner. Samtidig har man formået at tiltrække store erhvervsvirksomheder og et af landets bedste universiteter. Jeg synes, at Lyngby har fået det hele til at gå op i en højere enhed og er et eksempel til efterfølgelse,« fortalte Rasmus Jarlov til lokalavisen Det Grønne Område for et par dage siden.

I den kedelige ende af opgørelsen ligger Lolland Kommune. Her er det kun blevet til 141 nye virksomheder i første halvår af i år, hvormed kommunen i forhold til dens indbyggertal indtager en bundplacering på listen.

Også Fanø, Frederikshavn og Nyborg har haft svært ved at tiltrække nye selskaber til kommunen, viser Dineros opgørelse.