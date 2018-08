Morten Strunge har haft sit mest indbringende år nogensinde, viser nyt regnskab.

Der findes få iværksættere i Danmark, der de seneste år har haft mere medvind end Morten Strunge.

Den 32-årige iværksætter har trods sin relativt unge alder allerede stiftet og solgt selskaberne Onfone, Mofibo og senest Plenti.

Salget af sidstnævnte har tilmed været med til at skabe det mest indbringende år nogensinde for Morten Strunge. Det viser et nyt regnskab fra hans personlige holdingselskab, Investru ApS, hvorfra han har ejerandele i en lang række virksomheder, herunder tidligere Plenti.

Overskuddet i Investru ApS voksede i det seneste regnskabsår fra 18 mio. kr. til knap 43 mio. kr. efter skat.

»Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende,« skriver Morten Strunge i det nye regnskab.

For første gang i selskabets historie runder egenkapitalen 100 mio. kr., og det er tilmed efter, at Morten Strunge har taget et udbytte på 7,5 mio. kr.

Plenti havde i omegnen af 90.000 kunder, da det i 2017 blev købt af TDC for ca. 74 mio. kr. Siden har TDC flyttet de 90.000 kunder over i ét af koncernens andre selskaber, nemlig Telmore.

Plenti blev mobilmarkedets rebel, der på et hårdt marked huggede mobilkunder fra de store selskaber og til sidst blev købt af TDC.

En 18 måneder lang iværksætterhistorie, der måske er blandt de sidste, hvor et nyt selskab rusker mobilmarkedet og bliver solgt med en stor millionfortjeneste. Det vurderede teleekspert Nicolas Frederiksen i september 2017 over for Finans.

»For 10-15 år siden kunne iværksættere med investorer i ryggen nærmest gå ind fra gaden og lave et lavprisselskab, som hurtigt opbyggede en kundebase på 200.000-300.000 kunder. Efter et par år blev de opkøbt af et af de store teleselskaber, og ejerne kunne gå derfra med et kæmpe millionbeløb på bankbogen. Men tiden for de frække og rebelske mobilselskaber er forbi,« sagde han.