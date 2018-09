"Hemmeligt" rejsebureau blev solgt - familie scorede 200 mio. kr.

Vi hører næsten aldrig om dem, men de danske incoming-bureauer klarer sig godt. Et af de største blev for nyligt solgt.

De opererer fjernt fra mediernes søgelys, men Danmarks skjulte rejsebureauer omsætter for milliarder og tjener masser af penge.

Et af de største, Trans Nordic Tours, blev for knap et år siden solgt, og det indbragte ejerfamilien en større formue.

Ca. 200 mio. kr. tikkede ind på kontoen hos ægteparret Yvonne og Pierre d’Hermilly og dets familie. Det viser en gennemgang af de holdingselskaber, som familien ejede Trans Nordic Tours igennem.

Trans Nordic Tours er et såkaldt incoming-bureau. Det er et rejsebureau, som hyres af internationale rejsearrangører, som sælger pakketure til Danmark.

Incoming-bureauer tilrettelægger rejsen for hundredtusindvis af udenlandske rejsende, som besøger Danmark i kortere eller længere tid. De sørger for at levere en samlet pakke med hotelophold, transport, adgang til attraktioner og seværdigheder med mere.

Det har gennem årene været indbringende for ægteparret d’Hermilly, som grundlagde Trans Nordic Tours i 1995. Alene de seneste fem år har rejsebureauet tjent samlet 70 mio. kr.

Trans Nordic Tours blev solgt til Tour Partner Group, der er holdingselskab for firmaerne Hotels & More, Irish Welcome Tours i Dublin og Authentic Vacations i Californien.

Ifølge Pierre d’Hermilly var timingen i forbindelse med salget »fantastisk.«

»Der er ikke sat dato på, men på et tidspunkt træder Yvonne og jeg et skridt tilbage, men det har hele tiden været vores ambition, at bureauet skal fortsætte sin vækst – også som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads,« sagde Pierre d’Hermilly til Standby.dk.

Han har nu sammen med sin familie en formue på knap 300 mio. kr. gennem familiens tre holdingselskaber.

Udover det nordiske marked arbejder Trans Nordic Tours også i bl.a. Baltikum og Rusland. Selskabet har over 40 medarbejdere og er det næststørste incoming-bureau på det danske marked - kun overgået af Tumlare.

Den danske incoming-branche omsætter årligt for cirka 3 mia. kr., ifølge Dansk Brancheanalyse.