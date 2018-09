Grænsehandlen falder - men én ting køber vi mere af

Antallet af danskere som kører jævnligt til Tyskland for at købe ind i grænsehandlen falder ifølge en ny forbrugermåling.

Antallet af danskere som kører jævnligt til Tyskland for at købe ind i grænsehandlen falder. Til gengæld køber flere nu slik med hjem end tidligere.

Det fremgår i hvert fald af en ny forbrugermåling, som De Samvirkende Købmænd netop har fået lavet af Norstat. Den er baseret på svar fra 1.005 danskere.

Undersøgelsen viser, at andelen af husstande, der grænsehandler er faldende, da 44 pct. aktuelt svarer, at de køber ind ved den dansk/tyske grænse en til tre gange om året eller oftere. Ved en tilsvarende måling i maj 2016 var andelen på 55 pct.

»Den udvikling svarer til Skatteministeriets grænsehandelsanalyse og viser, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i de danske afgifter og i antallet af forbrugere, der tager turen til grænsen,« mener vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd.

De danske købmænds meningsmåling viser samtidig, at 81 pct. af de forbrugere, der grænsehandler i Tyskland, køber slik med hjem. I maj 2016 var andelen på 72 pct.

Ud over at momsen på fødevarer her i landet er højere end i Tyskland, er den danske slikafgift hævet over en årrække.

»Det har desværre medvirket til, at danskere med en sød tand står i kø hos tyske grænsehandelsbutikker og supermarkeder i Skåne. Samtidig er der en illegal handel, hvor danske kiosker og andre sælger slik uden afgift,« mener Claus Bøgelund Nielsen.

Han peger på, at udover den tyske grænsehandel sælges slik og chokolade med kun 12 pct. fødevaremoms og uden punktafgifter i Sverige. Samtidig er den svenske krone faldet til det laveste niveau siden 2009, så det dermed er mere fordelagtigt at købe ind på den anden side af Øresund.

De Samvirkende Købmænd lægger ikke skjul på, at organisationens meningsmåling kommer netop nu, hvor der politisk på Christiansborg skal forhandles finanslov for 2019. Regeringen har nemlig spillet ud med lavere afgifter for at reducere grænsehandlen.

Sådanne initiativer skal ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) præciseres i den endelige finanslovsaftale.

Udover chokolade og slik køber danskerne især øl, vin, sodavand og spiritus i grænsehandelsbutikkerne. 85 pct. svarer i den aktuelle Norstat-måling, at de tager sodavand med hjem fra Tyskland og 74 pct. øl.

Tidligere på sommeren lød meldingen i øvrigt fra de tre største danske kæder for tysk grænsehandel, Fleggaard, Calle og Scandlines BorderShop, at de ikke har kunnet mærke færre danskere i butikken, selvom afgifterne er sat ned i Danmark for en række varer.