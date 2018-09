Fisker står til kæmpebøde - kom for tidligt i havn

Et fartøj fra Skagen landede ifølge myndighederne fisk to timer før, end der var rapporteret til fiskerikontrollen. Derfor slæbes den nordjyske fisker nu i retten.

En fisker fra Skagen kan se frem til en bøde på 53.700 kr., hvis retten i Hjørring på mandag giver myndighederne ret i, at han har overtrådt reglerne for fiskeri.

Ifølge TV 2 Nord er fiskeren tiltalt for at læsse sin fangst af to timer tidligere, end han havde opgivet til fiskerikontrollen. Ifølge reglerne er der nemlig meldpligt for ankomst med fangster.

Ifølge anklageskriftet fra Nordjyllands Politi ankom fiskerens fartøj tidligt om morgenen en martsdag i fjor til havnen i Skagen. Og arbejdet med at losse fartøj for fangsterne af fisk blev indledt.

TV 2 Nord skriver, at fartøjet dog var tilmeldt med ankomst knap to timer senere. Losning af fangsterne må efter reglerne kun finde sted inden for det anmeldte tidspunkt.

Derfor mener Nordjyllands Politi, at fiskeren bør straffes med en bøde på 53.700 kr.

Fiskeristyrelsens rapport for 2017 om fiskerikontrol i det danske erhverv viser, at der i fjor blev generelt konstateret flere overtrædelser af de samlede regler end året før.

Når det gælder overtrædelser af alle rapporteringsreglerne var der 142 sager i 2016 - men tallet steget til 212 i fjor.

Et andet område med fokus fra kontrollens sider er den såkaldte landingsforpligtelse. EU-reglerne kræver nemlig, at fiskerne bringer alle fisk med i land - også selv om de for små eller fiskeren mangler kvote.

Fiskeristyrelsen skriver i årsrapporten, at »når kontrollørerne er tilstede, mens fangsten bliver hevet ombord på fartøjet, bliver der registreret markant flere fisk under mindstemålet, i forhold til hvad fiskerne rapporter i logbogen, når der ikke gennemføres kontrol.«