Dansk kæmpelandbrug begæret konkurs

En af Danmarks største landbrugsbedrifter er i alvorlige vanskeligheder.

En af Danmarks største landbrugsbedrifter, AC Farming, er begæret konkurs efter længere tids tumult og uro. Det fremgår af en registrering i Statstidende.

For få dage siden kunne Finans fortælle, at tørken og de lave svinepriser har slået bunden ud af kassen, og at ledelsen i AC Farming ledte efter et tocifret millionbeløb for at redde virksomheden.

Nu er AC Farming så begæret konkurs ved Skifteretten i Kolding.

AC Farming er de seneste tre år vokset eksplosivt og er nu formentlig Danmarks næststørste svinebedrift med en årlig produktion af 250.000 smågrise fordelt på en række store staldanlæg.

Den voldsomme og hurtige ekspansion har sat pres på selskabet, og helt galt er det gået i sommermånederne, hvor pengene er fosset ud af kassen.

For knap to uger siden måtte AC Farming, der bl.a. er ejet af rigmanden Jan Daugaard Pedersen, standse betalingerne til et byggefirma, der er i gang med at opføre en ny, stor svinestald. Dagen efter trak formand Malthe Christoffer Holst sig fra sin post.

AC Farming driver omkring 2.000 hektar landbrug, og høsten er i år slået fuldstændig fejl på grund af tørken. Selskabet er derfor nødt til at indkøbe meget store mængder foder, som skal ædes af grise, der er styrtdykket i pris.

Det nu konkurstruede landbrug blev stiftet af Jan Roderberg, der er adm. direktør. Ejerkredsen består desuden af Jan Daugaard Pedersen, der har tjent sin formue i byggebranchen, samt Jonas Juhl.

Finans forsøger at få en kommentar fra AC Farming.