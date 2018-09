Danske fødevaregiganter vil nu køre el-lastbiler

De første elektriske lastbiler har meldt sig på vejene, og danske Arla Foods samt Danish Crown følger udviklingen nøje.

Der går ikke lang tid før billister kan overhale elektriske lastbiler på de danske veje. Sådan lyder meldingen fra Arla Foods og Danish Crown, der med flere hundrede kølelastbiler hver dag fragter mejeriprodukter og bacon rundt til supermarkederne.

»Når det gælder vores klassiske kølelastbiler, som kører bykørsel og færre kilometer, er vi meget tæt på og i direkte dialog med producenterne af el-lastbiler. Min ambition er, at de første tests med el-lastbiler bliver kørt i 2019, hvilket vi også har afsat en pulje penge til,« siger Bo Svane, logistikchef hos den danske andelsmejerikoncern Arla Foods.

Hos motorproducenterne Volvo, MAN og Daimler har man allerede annonceret om produktion og salg af elektriske lastbiler - og både Tesla og den amerikanske producent Cummins er næsten i mål med at udvikle deres bud.

Lige nu har Arla Foods 200 dieselkørende kølelastbiler, der fragter mejeriprodukterne til butikshylderne, og det er netop dem, som vil være de første til at blive udskiftet. Men det er ikke uden udfordringer:

»Udviklingen går enormt stærkt, så går vi for tidligt ud, kan det være, at el-lastbilerne er for gamle i morgen. Men det er stadig en stor omkostning, og vi ejes af landmændene, så vores primære opgave er at levere den højeste mælkepris,« siger Bo Svane.

En anden stor spiller på de danske motorveje er slagterikoncernen Danish Crown, der hver dag kører flere hundrede kølelastbiler fra slagterierne og ud til butikkerne. Her er presseansvarlig Jens Hansen mere varsom i sin udmelding, men bekræfter, at koncernen følger udviklingen nøje.

»Om vi lige præcis er med som de første, kan jeg ikke garantere, men det er helt sikkert, at de transportører, vi benytter, vil være med i den tidlige testfase. Vi kan ikke betale så meget ekstra, at vi sætter vores konkurrencedygtighed på spil, men omvendt vil vi være klar til at tage skridtet i den retning, når det bliver muligt,« siger Jens Hansen.

Ikea har allerede meddelt, at de i 2020 vil have de første el-lastbiler klar til at levere kundernes møbler i en række storbyer - herunder Amsterdam og Paris. I 2025 vil alle varehuse - herunder de danske- kun køre i elektriske lastbiler.