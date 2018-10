Ny lovgivning giver fortsat fjernvarmeselskaber mulighed for at sende nye ekstraregninger til deres kunder via en udskældt rentefinte. Det er tilfældet, selv om regeringen forsøgte at lovgive mod finten sidste år.

Trods flere politiske indgreb er det ikke lykkes at stoppe fjernvarmeselskabernes mulighed for også fremover at udnytte en stærkt udskældt rentefinte til at sende nye ekstraregninger til kunderne.

Det står klart efter en overraskende melding fra Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, der fører tilsyn med fjernvarmesektoren herhjemme. Han bakkes op af en professor på området.

Finten består i, at selskaberne opkræver en særlig forrentning af deres historiske værdier over kundernes varmeregning. Vel at mærke uden at forbrugerne får mere varme for pengene.

»Der er stadig mulighed for at opnå en forrentning, og dele af metoden ligner på mange måder den metode, man anvendte tidligere,« siger Carsten Smidt, der dog understreger, at beregningsmetoderne er ændret, så beløbene fremover vil blive mindre.

Da Finans sidste år afslørede, at fjernvarmeselskaber stod i kø for at udnytte muligheden, greb et politiske flertal på Christiansborg hurtigt ind med nye regler for at stoppe selskabernes fortsatte brug af rentefinten.

Sagen om rentefinten Ifølge den tidligere lovgivning havde fjernvarmeselskaberne en ret til at få forrentet selskabernes historiske indskudskapital og opkræve denne forrentning over kundernes varmeregning. Det er selvom denne indskudskapital er baseret på værdier, som kunderne selv har finansieret for årtier siden.

Muligheden blev opdaget af Energigruppen Jylland fra Herning, og i 2012 fik selskabet ja til at opkræve en renteregning på 282 mio. kr. hos varmekunderne.

Det fik en lang række andre fjernvarmeselskaber til at indsende lignende ansøgninger, som netop nu er ved at blive behandlet af Forsyningstilsynet.

Foreløbig har Forsyningstilsynet behandlet 28 ansøgninger. 25 er blevet godkendt med tilladelse til at opkræve 1,6 mia. kr.

Yderligere 17 ansøgninger er under behandling, og ifølge Forsyningstilsynet omfatter de tilsammen et betydelig større beløb, end de 1,6 mia. kr. som allerede er godkendt.

I foråret 2017 satte regeringen ind med flere politiske indgreb for at stoppe udnyttelsen af rentefinten. Bl.a. blev kommunerne forhindret i at kunne trække pengene ud til andre kommunale opgaver, mens reglerne for fremtidig forrentning blev indskrænket. Det ændrer dog ikke ved, at fjernvarmeselskaber fortsat har mulighed for at søge om at få forrentet historiske værdier og inden for selskabet benytte dem til formål, som intet har med fjernvarme at gøre.



Professor i miljø- og energiret på Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen kritiserer, at rentefinten ikke er lukket ned.



»Man har muligvis gjort hullet mindre, men man har ikke lukket det. Dermed har vi stadig en situation, hvor fjernvarmeselskaber kan opkræve forrentning for nogle investeringer, som kunderne selv har finansieret for mange år siden. Det er ikke rimeligt,« siger han.

Som Finans skrev forleden har Forsyningstilsynet foreløbig godkendt ekstraregninger til forbrugerne for 1,6 mia. kr. Det sker på baggrund af gamle ansøgninger, som skal behandles efter den gamle lovgivning. Men den ansvarlige energiminister, Lars Christian Lilleholt (V), har været overbevist om, at de nye regler lukkede helt ned for muligheden.

»Min vurdering er, at vi har lukket hullet. Hvis det viser sig, at der fortsat skulle være huller, så er det noget, vi vil kigge på,« siger han.

Socialdemokraterne og De Radikale mener, at ministeren har lovet dem at stoppe rentefinten. De kræver nu en forklaring.