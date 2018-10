Kriseramt stormagasin på vej mod største tab i 205 år

Debenhams vil lukke en lang række stormagasiner, skriver britisk avis. Tusindvis af job er i fare.

Den kriseramte britiske varehuskæde Debenhams, der bl.a. ejer Magasin, er på vej mod et historisk stort tab.

Ifølge avisen The Telegraph vil Debenhams om kort tid fremlægge et regnskab med et underskud på næsten 500 mio. britiske pund (4,2 mia. kr.) - det største underskud i kædens 205-årige historie.

Samtidig ventes Debenhams at annoncere en plan om at lukke en tredjedel af kædens 166 butikker over de næste fem år. Cirka 4.000 ansatte er i fare for at miste deres job.

Det er bl.a. omfattende nedskrivninger, som ifølge The Telegraph koster Debenhams et rekordstort underskud. Detailkæden, der er Storbritanniens næststørste, kæmper med massiv gæld og har sat gang i en storstilet plan for at vende udviklingen.

Det betyder bl.a., at Magasin-kæden er sat til salg, erfarede The Guardian tidligere på året. Den danske varehuskæde kan indbringe Debenhams op mod 2 mia. kr., forlyder det.

Debenhams har rødder helt tilbage til 1778, da William Clark åbnede en lille manufakturhandel i London. I 1813 blev William Debenham partner, og virksomheden skiftede navn til Clark & Debenham.

Debenhams købte Magasin i 2009 for kun 100 mio. kr. Dengang kæmpede Magasin med underskud og gæld og havde sågar været tæt på at gå konkurs.

I dag er Magasin en indbringende forretning med seks varehuse og en webshop, der samlet omsætter for 3 mia. kr. årligt.

For nyligt valgte det anerkendte kreditvurderingsbureau Moody’s at nedgradere sin vurdering af Debenhams fra B1 til B2. Samtidig er udsigterne for Debenhams blevet nedjusteret fra stabil til negativ.

Debenhams er ikke den eneste britiske varehuskæde, som er - eller har været - i problemer. For få måneder siden blev det historiske stormagasin House of Fraser reddet på målstregen, få dage inden at kæden skulle have begæret sig konkurs.

House of Fraser er blevet købt af sportskæden Sports Direct, der er ejet af milliardæren Mike Ashley.