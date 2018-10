Musk-tweet kostede millioner: »Det var det værd«

Et omdiskuteret tweet fra august har bl.a. kostet Tesla og dets stifter en gigantisk bøde. Men Elon Musk ser ikke ud til at fortryde det.

»Worth it.« Sådan beskriver Teslas excentriske stifter, Elon Musk, den tidligere melding, som endte med at koste ham og selskabet en bøde på 20 mio. dollars, svarende til ca. 131 mio. kr. Det skriver Musk på Twitter.

Den tunge bøde kom fra det amerikanske finanstilsyn Securities and Exchange Commission (SEC) i kølvandet på et tweet den 7. august, som Elon Musk skrev. Her varslede han, at han overvejede at afnotere Tesla og havde sikret finansieringen til det.

Det fik SEC til at anklage Musk for at vildlede investorer, der købte aktier på baggrund af de oplysninger, som Musk kom med. Samtidig forlangte SEC, at Musk skulle fjernes fra Teslas ledelse, da anklagemyndigheden mente, at meldingen ikke havde hold i virkeligheden.

Tweetede resulterede altså i den omfattende bøde, men også i at Elon Musk trådte tilbage som formand for selskabet. Han fik dog lov til at fortsætte som topchef.

Det omdiskuterede tweet:



Bøden har ikke været den eneste dårlige nyhed for Tesla de seneste måneder. FBI har nemlig indledt en efterforskning af elbilproducenten, der er mistænkt for at have vildledt aktiemarkedet og investorerne ved at have lovet en for høj produktion af Teslas nyeste bil, Model 3. Det skrev The Wall Street Journal fredag.

Tesla har netop aflagt sit regnskab for tredje kvartal, og her præsenterede bilproducenten for første gang et overskud. Det fik aktiekursen i Tesla til at skyde i vejret