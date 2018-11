Efter kun syv måneder som formand i Poul Due Jensens Fond kom formand Jens Bager på tværs af ejerfamilien bag Grundfos. Det endte i et åbent opgør, som fik Bager til at gå.

Det var en strid om, hvordan den gigantiske formue i Poul Due Jensens Fond fremover skal bruges, der for nylig udløste en akut formandskrise i ejerfonden bag Grundfos-koncernen.

Det erfarer Finans fra kilder tæt på det spektakulære opgør, der endte med, at den tidligere topchef i ALK-Abelló, Jens Bager, stoppede som fondsformand efter blot syv måneder på posten.

Sagen kort Poul Due Jensens Fond har siden marts 2018 været ledet af formand Jens Bager og Ingelise Bogason - næstformand siden 2011.

Jens Bager blev håndplukket til posten af den afgående formand, Grundfos-arving Niels Due Jensen.

Den 15. oktober meddeler fonden i en kortfattet meddelelse, at formandskabet har forladt fondsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Årsagen angives kortfattet som uenighed om strategien for fonden.

Den 24. oktober overtager Niels Due Jensens søster, Estrid Due Hesselholt, posten som formand, mens erhvervsmanden Jens Moberg er ny næstformand.

Hidtil har sagens parter alene forklaret bruddet med »uenighed om strategien for fonden«. I virkeligheden var fondsbestyrelsen delt i to lejre op til bruddet.

Splittelsen forklares overfor Finans med, at det nye formandskab luftede overvejelser om at bruge fondens støvede formue på andet end tiltag, der støtter op om Grundfos-forretningen. Et skridt, der strider direkte mod ejerfamiliens forretningsmæssige kurs gennem årtier.

I Poul Due Jensens Fond går man ikke imod familien. Anders Drejer, professor ved Aalborg Universitet

Jens Moberg, mangeårig formand i Grundfos Holding, er nyvalgt næstformand i fonden, da den tidligere næstformand, Ingelise Bogason, fulgte Jens Bager ud ad døren.

Er det utænkeligt, at Grundfos-fonden satser på andre forretningsmæssige ben end pumpeaktiviteter?

»I fundatsen for fonden er formålet jo at støtte Grundfos og videreudviklingen af Grundfos. Så laver vi også nogle uddelinger fra fonden. Men det helt centrale er at være en aktiv ejer af Grundfos,« siger Jens Moberg, der ellers ikke har kommentarer til opgøret.

De nye tanker om en alternativ investeringskurs for Grundfos-fonden nåede angiveligt ikke at udmønte sig i konkrete forslag fra formandskabet. At tvisten alligevel endte med et farvel til Jens Bager, kommer ikke bag på Anders Drejer, professor i ledelse ved Aalborg Universitet.

»I Poul Due Jensens Fond går man ikke imod familien, medmindre man har et meget stærkt ønske om at stoppe som formand meget hurtigt,« siger Anders Drejer.

Jens Bager afviser at kommentere de nye oplysninger.

»Af hensyn til tavshedspligten og det anstændige i ikke at referere fra lukkede rum håber jeg, at der er forståelse for, at jeg ikke kan udtale mig yderligere om sagen,« skriver den tidligere fondsformand i en sms til Finans.

Internt opgør Grundfos markedsværdien af koncernen til knap 39 mia. kr. Grundfos-fonden ejer 88,1 pct. af pumpegiganten. Due Jensen-familien ejer knap 11 pct.