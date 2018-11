Dansk milliardærs højhus giver hovedpine hos brandvæsen

Bestseller vil opføre Vesteuropas højeste bygning i midtjyske Brande. Sker der en brand i højhuset, »bliver det med livrem og seler«, lyder det fra det lokale brandvæsen.

Milliardæren Anders Holch Povlsen og hans store modekoncern, Bestseller, har sat brandvæsenet på noget af en opgave i midtjyske Brande.

For Bestsellers planer om at opføre sin egen by med Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter som hovedattraktion, har kastet det lokale brandvæsen ud på dybt vand.

Bestseller Village & Tower Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter

Yderligere fire bygninger på over 40 meter

60 butikker både fra Bestseller og andre brands

Boliger

Hotel- og konferencelokaler

Kontorfaciliteter

Caféer

Restauranter

Uddannelsesinstitutioner

Legepladser

Cykelstier

Tankstation Modekoncernen Bestseller vil fra 2019 opføre sin egen by i Brande. Byen skal være 64,5 hektar, hvoraf omkring en tredjedel skal være bebygget i første omgang. Byen vil rumme nedenstående:

Hverken i nærområdet eller Danmark overhovedet er der erfaringer med brandsikkerhed i skyskrabere i den størrelsesorden, og det udfordrer det lokale brandvæsen i Brande. Det fortæller Michael Jacobsen, afdelingsleder for forebyggelse og beredskabsplanlægning i Brand & Redning Midtvest.

»Sker der en brand ude i Bestsellers højhus, bliver det med livrem og seler. For vi har ikke prøvet noget lignende før. Vi kan sagtens forestille os, hvordan det bliver, men vi ved det reelt ikke, før vi står der,« siger han til Finans.

Michael Jacobsen understreger, at der er tænkt rigtig meget på brandsikkerhed i Bestsellers højhus, og at de grundlæggende principper er fastlagt. Han er derfor fortrøstningsfuld omkring projektets brandsikkerhed.

Logistikken hos brandvæsenet i Brande og Midtjylland bliver dog udfordret, hvis en brand opstår i højhuset. I øjeblikket er der seks mand på brandstationen i Brande, men erfaringer fra udlandet viser, at højhusbrande typisk vil kræve op til 20 brandfolk.

»Vi er sårbare, hvis det nuværende beredskab kun skal koncentrere sig om en brand i Bestsellers højhus. Det er naturligvis ikke holdbart, hvis der sker brande andre steder i området. Derfor er vi lige nu ved at kigge på, hvordan vi undgår at affolke området for brandfolk,« siger Michael Jacobsen.

Dog bliver problematikken ikke løst med en række nyansættelser, forklarer han.

Hos Bestseller forholder man sig til, at det endnu ikke er bestemt, om projektet skal realiseres.

»Dog kan vi fortælle, at vi har den dybeste respekt for brandsikkerheden, og at vi er i løbende dialog med de relevante myndigheder. Dette indebærer bl.a., at brand- og redningsstrategien for projektet udarbejdes i tæt samarbejde med Brand & Redning Midtvest,« siger Anders Krogh, projektansvarlig i Bestseller.

Hvis Bestseller-projektet kommer til at kræve flere ressourcer til det lokale brandvæsen, er modekoncernen åben for at finansiere det.

Det kommer dog ikke på tale ifølge Michael Jacobsen fra brandvæsenet. Finansieringen vil i stedet komme fra de tre kommuner, der ejer Brand & Redning Midtvest, fortæller han.

Bestseller Village & Tower-projektet er lige nu i offentlig høring. Den høring slutter den 14. november, og derefter er det forventningen, at projektet kan endelig vedtages i Ikast-Brande Kommunes byråd, inden året er omme.

Når det er gjort, kan Bestseller søge om en byggetilladelse, hvorefter første spadestik kan tages.