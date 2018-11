For tre uger siden gik formandskabet i Poul Due Jensens Fond og smækkede med døren. Nu skifter den hovedrige fond så fondsdirektør »efter gensidig overenskomst«.

Christian Hartvig er fortid som fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond. Ny direktør for den hovedrige fond, der ejer pumpegiganten Grundfos, er koncernens hidtidige kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

»Med Kim Nøhr Skibsted som ny direktør får vi en markant og erfaren profil, som kender fonden og Grundfos særdeles godt,« fastslår Estrid Due Hesselholt, formand i Poul Due Jensens Fond, i en pressemeddelelse.

Med udskiftningen fortsætter Poul Due Jensens Fond, der normalt forsøger at flyve under den mediemæssige rader, med at tiltrække sig opmærksomhed.

Rokaden på den vigtige post som fondsdirektør kommer således kun tre uger efter, at den tidligere formand i fonden, Jens Bager, forlod fonden efter blot syv måneder på posten efter et forløb, som fonden ikke har ønsket at kommentere, ud over at bruddet skyldtes uenighed om den fremtidige strategi.

Efter 10 dage uden hverken formand eller næstformand blev Estrid Due Hesselholt, søster til Grundfos-arving Niels Due Jensen, valgt som ny formand efter 43 år i fonden som menigt medlem.

I forløbet omkring Jens Bagers afgang vakte det især opsigt, at Christian Hartvig offentligt ytrede kritik af fondsbestyrelsen.

Det skete, da fondsdirektøren, der har siddet på posten siden 2014, udtalte, at det var mod sædvane, at fondsbestyrelsen havde kontaktet et advokatfirma bag om ryggen på ham i forsøget på at finde fodfæste og komme videre, efter at den tidligere topchef i ALK-Abelló, Jens Bager, havde smækket med døren sammen med næstformand Ingelise Bogason.

Inden det skete havde de to sendt en længere redegørelse til fondsmyndighederne om årsagen til deres pludselige farvel.

Poul Due Jensens Fond skriver, at skiftet på direktørposten sker øjeblikkeligt, og at Christian Hartvig »fratræder efter gensidig aftale«.

Trods den pludselige udnævnelse glæder fondens nye direktør sig til udfordringen med at stå i spidsen for fonden, der ejer 88,1 pct. af Grundfos-koncernen.

»Jeg glæder mig til samarbejdet med fondens bestyrelse, medarbejdere og Grundfos-koncernen,« siger den 53-årige Kim Nøhr Skibsted, der har siddet 10 år som kommunikationsdirektør i Grundfos og været en del af den daglige koncernledelse.