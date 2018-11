Den tidligere formand i Poul Due Jensen Fond, Jens Bager, kæmpede for at få kontrol med milliardformuen i Grundfos. Det kostede ham jobbet som fondsformand, siger kilder.

Opgøret i den hovedrige erhvervsfond bag Grundfos-koncernen, Poul Due Jensens Fond, handlede i bund og grund om penge og magt.

Sådan lyder nye forklaringer til Finans fra flere kilder tæt på forløbet.

Sagen kort Poul Due Jensens Fond, en af Danmarks rigeste erhvervsfonde, har de seneste uger været skueplads for et dramatisk opgør.

Tingene tog fart, efter at tidligere formand Jens Bager (formand siden marts) og Ingelise Bogason (næstformand siden 2011) pludselig forlod fonden sammen med bestyrelsesmedlem Anne-Birgitte Albrechtsen.



Jens Bager var ellers håndplukket til posten af den afgående formand, Grundfos-arving Niels Due Jensen. Det samme var Ingelise Bogason.

Men den 15. oktober meddelte fonden i en kortfattet meddelelse, at formandskabet havde forladt fondsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Årsagen blev kortfattet angivet som uenighed om strategien for fonden.

På vej ud ad døren sendte det afgående formandskab en to sider lang redegørelse til fondsmyndighederne om opgøret. En redegørelse, som fonden kæmper for at mørklægge.

Den 24. oktober overtog Niels Due Jensens søster, Estrid Due Hesselholt, posten som formand, mens erhvervsmanden Jens Moberg blev ny næstformand.

Den 6. november smed Poul Due Jensens Fond så den mangeårige fondsdirektør, Christian Hartvig, på porten.

Det har tidligere været fremme, at opgøret skyldes uenighed om strategien for pumpegiganten, herunder især brug af milliardformuen på nye opkøb.

Opkøbsstrategien er ganske rigtig rammen om opgøret, lyder forklaringen. Men det, som udløste opgøret og fik den tidligere fondsformand Jens Bager og næstformand Ingelise Bogason til at smække med døren, var en konkret strid om, hvor Grundfos-formuen – og dermed magten i pumpegiganten – skal ligge.

Det tidligere formandskab ville flytte pengene væk fra Grundfos og skabe en stor pengetank i fonden. Kilder tæt på opgøret i fondsbestyrelsen til Finans

»Det tidligere formandskab ville flytte pengene væk fra Grundfos og skabe en stor pengetank i fonden,« forklarer en kilde med indsigt i forløbet til Finans.

Men ejerfamilien med Grundfos-arving Niels Due Jensen på sidelinjen afviste idéen om at samle formuen i fonden, fordi det åbner for, at pengene kan bruges på andet end Grundfos-forretningen.

Jens Moberg, formand i det bestemmende selskab i Grundfos-koncernen og ny næstformand i Poul Due Jensens Fond, siger om de nye oplysninger:

»Fondens primære formål er jo klart at støtte Grundfos,« siger Jens Moberg.

Så opgøret handler om pengene og magten i Grundfos?

»Det er bedst med en god balance mellem at have den fornødne kapital i Grundfos, samtidig med at vi opbygger en vis kapital i fonden. Men det er klart, at fonden er sat i verden for at støtte Grundfos. Det fremgår helt tydeligt af fundatsen,« siger Jens Moberg om opgøret, der endte med at splitte fondsbestyrelsen.

Grundfos-fonden ejer i dag 88,1 pct. af pumpekoncernen, mens Due Jensen-familien sidder på knap 11 pct.

I dag har Grundfos en fast politik om at udlodde halvdelen af overskuddet til ejerkredsen, mens resten af pengene bliver i koncernen. Derfor har Grundfos-topchef Mads Nipper milliarder i kassen.

Jens Bager taler på vegne af det afgående formandskab. Han ønsker ikke at kommentere de nye oplysninger.