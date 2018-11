Emilie Konge syede børnetøj og solgte det på Instagram - nu tjener hun millioner på sit eget brand

Det danske brand Konges Sløjd, som sælger designprodukter til børn, er på få år blevet en succesfuld forretning.

På den populære Instagram-profil Konges Sløjd vrimler det med nyfødte babyer, gule citroner og små rangler med pastelfarvede dyr.

Profilen har over 73.000 følgere og har på kort tid skabt en succesfuld forretning for iværksætteren Emilie Konge.

Kort om Konges Sløjd Det danske brand Konges Sløjd blev stiftet af Emilie Konge i 2014.

Brandet producerer designtøj og -interiør til børn.

Ifølge Konges Sløjd er visionen at lave funktionelt design til de mindste, som samtidig giver mening visuelt for forældrene og passer ind i de nordiske hjem.

I det seneste regnskabsår havde virksomheden et overskud efter skat på 1,7 mio. kr.

Virksomheden har hovedkontor i København og bliver forhandlet i 42 lande.

Heriblandt Storbritannien, Kina, Singapore, Korea, Italien og en lang række nordiske lande.

På verdensplan har virksomheden omkring 850 forhandlere samt egen webshop.

Herhjemme forhandles Konges Sløjd i omkring 70 forskellige butikker og varehuse.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle blive så stort, som det er i dag. Vi har omkring 850 forhandlere i 42 lande, og virksomheden vokser år for år. Det er en ret privilegeret rejse, som jeg har været på,« fortæller den 28-årige iværksætter.

Efter at være blevet mor for første gang, stiftede hun i 2014 virksomheden Konges Sløjd og ændrede sin private Instagram-profil til den virksomhedsprofil, der i dag står bag brandet.

»Jeg har altid været meget kreativ, og da jeg fik min søn, synes jeg, at der manglede noget moderne børnetøj og -interiør, som var pænt for forældre at kigge på, samtidig med at det passede ind i de nordiske hjem,« siger Emilie Konge.

Derfor begyndte hun at sy små uroer og børnetøj, som hun solgte gennem det sociale medie Instagram.

Men i takt med at efterspørgslen på det sociale medie steg, blev profilen og virksomheden ifølge stifteren »mere seriøs og målrettet«.

Derfor sendte Emilie Konge et brev ud til samtlige børnetøjsforhandlere i Danmark og håbede på, at nogle af dem ville sælge hendes produkter.

»Jeg fik afslag på afslag. Der var kun en lille forhandler i Aalborg, som tog mine produkter ind, og derefter gik efterspørgslen fuldstændig amok. Lige pludselig ringede mange af dem, som havde sagt nej til at sælge mine produkter og ville have fat i dem,« fortæller den unge iværksætter.

Siden da er antallet af forhandlere og nye produkter steget år for år. I dag sælger Konges Sløjd alt fra stofbleer og suttesnorer til byggeklodser og flyverdragter. Alt sammen i pastelfarver og enkelt design.

Og det har vist sig at være en indbringende forretning.

Alene det seneste regnskabsår er Konges Sløjd overskud efter skat mere end fordoblet. I 2017 tjente virksomheden 1,7 mio. kr. efter skat, mens bruttofortjenesten samme år lød på 4,4 mio. kr.

»Jeg har ikke haft en rigmand eller investor i ryggen. Derfor har der fra start også kun været et begrænset antal af de forskellige produktioner. Det, tror jeg, har været med til at skabe en hype omkring brandet, som har gjort, at flere og flere med tiden er blevet interesseret i produkterne og har delt dem på sociale medier,« siger Emilie Konge.

Og netop de sociale medier, hvor det hele begyndte, har haft en stor betydning for Konges Sløjds succes.

I løbet af de seneste år har flere kendte personligheder som bl.a. tv-værten Petra Nagel delt billeder af sin søn med Konges Sløjds produkter.

»Vi kan simpelthen se på salget, når kendte personligheder deler vores produkter. Salget stiger på lige præcis den style, som bliver delt. Vi har været enormt heldige, at de har vist interesse,« siger Emilie Konge.

Ifølge den unge iværksætter er det svært præcis at sige, hvor virksomheden befinder sig i fremtiden. Men hun håber fortsat at blive ved med at kunne udvikle nye produkter i forskellige kategorier.