Telesektor: Auktionstumult sender Danmark bagud i storstilet 5G-kapløb

Regeringens ambition om, at Danmark skal være førende på fremtidens mobilnetværk, 5G, halter. Vore naboer har overhalet os, og en udskydelse af en auktion har forværret situationen.

Danmark halter efter vores nabolande i kapløbet om at udrulle fremtidens lynhurtige mobilnetværk, 5G. Senest er situationen forværret, efter at Energiministeriet på tredje måned har udskudt auktionen over de frekvenser, som teleselskaberne skal bruge i udrulningen af 5G-netværket.

Sådan lyder kritikken fra telesektoren og en ekspert.



»Det er et stort problem, at teleselskaberne ikke har haft et pejlemærke at planlægge og investere efter. De udskudte auktioner skaber enorm usikkerhed i markedet, og det kan forringe Danmarks 5G-position i Europa« siger direktør Jakob Willer fra telesektoren brancheorganisation, Teleindustrien.

Hvad er frekvensauktioner? Staten ejer de mange frekvenser, som styrer signalerne på alt fra telefon og radio til mobilnetværk og trådløs kommunikation i militæret.



Med jævne mellemrum holder staten auktion på udvalgte frekvenser, som teleselskaberne skal bruge til at sikre dækning og data på deres mobilnetværk.



Ved den seneste frekvensauktion, hvor der kun blev udbudt 1800 mhz, hentede staten over 1 mia. kr. fra de tre bydere, TDC, Hi3G (3 Mobil) og TT-Netværket (Telias og Telenors fælles netværksselskab).



I september blev auktionen til 700, 900 og 2.300 mhz aflyst på ubestemt tid. Energiministeren vil intet sige om baggrunden, og teleselskaberne skal ifølge ministeren vente et par måneder endnu på auktionen.



700 mhz bliver en af de frekvenser, hvor det kommende 5G-mobilnet skal køre på.

I et udkast til regeringens kommende 5G-handlingsplan, som Finans er i besiddelse af, står ellers, at »Danmark skal være i førerfeltet med anvendelse af den nyeste teknologi«, og at frekvenser »til tiden« er en af forudsætningerne.



Jakob Willer tror dog ikke længere på, at Danmark bliver blandt de første i Europa.



»Målet må i stedet være at blive blandt de bedste til at udnytte 5G-nettets muligheder for automatisering af f.eks. landbruget eller sundhedssektoren,« siger Jakob Willer.

I vores nabolande har man allerede afholdt frekvensauktion på den vigtige 700 mhz-frekvens, som teleselskaberne skal bruge til at sende 5G-signaler. Bl.a. Sverige og Tyskland er allerede i gang med at afprøve 5G i hovedstæderne.

I Danmark har TDC med succes testet 5G på en prøvefrekvens.

»TDC bliver formentlig motoren på 5G i Danmark, men der skal først være en skarp forretning, før TDC vil udrulle 5G i større skala. At frekvenserne er blevet forsinket, hjælper selvfølgelig heller ikke på det,« siger Peter Kurt Nielsen, teleanalytiker hos ABG Sundal Collier.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) beklager udskydelsen, men han vil ikke udtale sig om årsagen. Han sætter dog nu for første gang en tidshorisont for auktionen.

»Det er forventningen, at auktionen vil begynde i slutningen af februar 2019. Det betyder, at der tidligst kan forventes et auktionsresultat i marts 2019,« siger han.