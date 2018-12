Kunderne har begrænsede muligheder, efter selskabet bag Fætter BR og Toys'R'Us er gået konkurs, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, som dog roser legetøjskoncernen for at give mulighed for bytning af gaver.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

Massevis af gavekort er med Top-Toys konkurs med ét blevet værdiløse. Kunderne i både Fætter BR og Toys’R’Us, som Top-Toy står bag, befinder sig i en uheldig situation.

Det fortæller Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, til DR.

»Forbrugere er faktisk rigtig dårligt stillet, når en virksomhed går konkurs. Hvad end man har af krav såsom gavekort eller forudbetalte varer, er det noget, der som udgangspunkt er tabt,« siger han.

Dog fortæller han samtidig, at hvis et gavekort er købt med et international kreditkort, vil der typisk være en konkursforsikring tilknyttet kortet. I så fald skal man henvende sig til sin bank for at få beløbet dækket.

Vagn Jelsøe siger, at man som kunde også kan kontakte konkursboets kuratorer for at gøre et krav gældende. Men da man langt fra står først i køen til de penge, der måtte være tilbage, når boet er gjort op, skal man ifølge vicedirektøren ikke sætte næsen op efter, at der er særlig meget tilbage.

Det normale er, at der går et jerntæppe ned, når en virksomhed er gået konkurs. Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk

Top-Toy har i forbindelse med, at selskabet på bestyrelsens begæring er blevet erklæret konkurs, oplyst, at 24 Fætter BR- og Toys’R’Us-butikker vil have åbent til udgangen af december, så kunderne kan bytte julegaver. Det svarer til ca. hver fjerde af legetøjskoncernens butikker i Danmark.

Men det vil kun være muligt at bytte gaverne til andre varer, da hverken Fætter BR eller Toys’R’Us giver pengene tilbage. Alligevel møder beslutningen ros hos Forbrugerrådet Tænk.

»Det normale er, at der går et jerntæppe ned, når en virksomhed er gået konkurs, og så kan man anmelde sine krav til konkursboet. Her har man faktisk valgt en lidt mere gelinde form af hensyn til julen. Det er faktisk en meget venlig måde at gennemføre en konkurs på,« siger Vagn Jelsøe til DR.

Top-Toy var i gang med en rekonstruktion for at redde koncernen, men efter at julesalget var gjort op, så det håbløst ud. Top-Toys adm. direktør, Per Sigvardsson, sagde i en pressemeddelelse i forbindelse med konkursen, at koncernen pga. et svigtende julesalg har måttet erkende, at den ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen.