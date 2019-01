Salling Group kan være på vej til at overtage Top-Toy

Dagligvarekoncernen Salling Group nævnes som en af de bydere, der forhandler om overtagelse af selskabet bag Fætter BR og Toys"R"US.

Efter meldinger torsdag fra kuratorerne i konkursboet bag TopToy om, at der forhandles om overtagelse af aktiviteterne - eller dele af den - peger pilen især i én retning. Nemlig på dagligvarekoncernen Salling Group.

Med dens Føtex-supermarkeder og Bilka-varehuse samt onlinehandel er koncernen en af de store aktører på det danske marked for legetøj. Dermed vil dagligvaregiganten være et oplagt bud på en overtagelse af TopToy eller dele af de aktiviteter.

Til de forlydender lyder meldingen fra kommunikationsdirektør Mads Hvitved Grand, Salling Group i en skriftlig udtalelse:

»Når en stor spiller som Top-Toy forlader det danske marked, er det helt forståeligt, at der er spekulation vedrørende detailkæder med butikker i hele Danmark. Vi er i Salling Group optaget af, at legetøj fortsat skal være en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker, men vi kommenterer aldrig på rygter eller spekulationer om konkrete forretningsmuligheder.«

Storkoncern • Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner. • Har ca. 1.500 butikker i fire lande. Heraf godt 100 Føtex- og 19 Bilka-varehuse her i landet samt ca. 1.370 Netto-butikker i Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. • Dertil kommer bl.a. en række onlineshops herunder Wupti - samt Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carls Jr. og Starbucks-kaffebarer. • Adm. direktør er Per Bank og bestyrelsesformand Nils Smedegaard Andersen.

Men hvis Salling Group er en reel byder i kampen om Top-Toy er der modstand fra i hvert fald også en anden dansk aktør - nemlig netbutikken Coolshop.

»Vi har afleveret et bud sidst på eftermiddagen tirsdag - og buddet omfatter det meste af Top-Toys forretning,« siger en af ejerne i Coolshop, Jacob Bisgaard.

Legetøjskoncernen Top-Toy måtte opgive ævred mellem jul og nytår og aflevere en konkursbegæring i skifteretten i København. Siden 30. november har selskabet været under rekonstruktion, fordi ejerne - kapitalfonden EQT og familien Gjørup - ikke kunne enes om finansieringen af fremtiden.

Hvem der ellers er med i opløbet, er der meget få informationer om. Men forhandlingene er tydeligvis gået ind i en afgørende fase - torsdag meddelte Top-Toy, at udsalget af det enorme lager af legetøj er sat i stå, fordi man er i realitetsforhandlinger.

»Der er kommet flere seriøse bud, som vi arbejder på. Men hvem byderne er, kan vi ikke sige. Der forhandles nu om den danske del af forretningen, mens der fortsat planlægges udsalg i den svenske og den finske forretning i næste uge,« siger Lars Bo Kirk, pressetalsmand for konkursboet Top-Toy.

Han vil ikke kommentere, om det er Salling eller Coolshop, der er tale om.

Coolshops Jacob Risgaard vil ikke afsløre detaljerne i selskabets bud - om det omfatter det hele, dvs. hele varelagret og alle butikkerne - ej heller om man kunne forestille sig at bruge varemærket Fætter BR.

»Vi synes, der er en god historien bag navnet og familie, som vi har stor respekt for, så det er ikke afgjort, om vi vil bruge navnet Fætter BR hvis vi ender som køber,« siger Jacob Risgaard.

Mange i legetøjsmarkedet forventer også at se den britiske legetøjskoncern The Entertainer som en mulig køber. Selskabet kunne bruge Top-Toy som et brohoved i det nordiske marked.

The Entertainer har endnu ikke svaret på Finans’ henvendelse.

Ifølge kilder i detailbranchen kunne Salling Group have interesse i at overtage Top-Toys franchiseaftale med legetøjskæden Toys"R"Us. Den slags aftaler udløber typisk i tilfælde af en konkurs, så Salling kan måske henvende sig direkte til Toys"R"Us - hvis den danske detailkæmpe er interesseret i at få dedikerede legetøjsbutikker i f.eks. Bilka og Føtex

Men det er uvist, om Toys"R"Us-aftalen er med i "garagesalget" af Top-Toy.

I bunken er et varelager, som umiddelbart er bogført til godt 700 mio. kr., men som man nok kun skal betale omkring en tiendedel for, er vurderingen i branchen. Toys’R’Us-butikkerne er ikke længere ejet af Top-Toy, så det er alene muligheden for at overtage et lejemål, der er tale om at overtage.