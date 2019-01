Ørsted-topchefs lønhop kaldes »hyklerisk«

Ørsted-topchefen Henrik Poulsen har for nylig løftet pegefingeren over for stigende ulighed i samfundet. Hans egen lønpakke er steget med 28 pct. på to år.

Ørsted-topchefen Henrik Poulsen bliver stærkt kritiseret af politikere fra Christiansborg.

Det sker, fordi Henrik Poulsens lønpakke i Ørsted er steget med 28 pct. på to år, så han i 2018 blev aflønnet med 17,3 mio. kr.

For nylig advarede Henrik Poulsen i Berlingske mod den stigende ulighed i samfundet og forklarede, at de øverste 10 pct. i samfundet »har et stort ansvar og bør være bevidste om at støtte op om en model, der kan holde samfundet sammen«.

Finans har spurgt erhvervsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, hvad de tænker om Henrik Poulsens lønhop i forhold til udmeldingen om det problematiske ved den stigende ulighed.

Alle står uforstående tilbage.

»Henrik Poulsen burde walk the talk. Hvis han mener, at det er et problem, at lønniveauet stikker af i toppen, er det svært at forstå, hvorfor han selv skal stige så meget i løn,« siger Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører i Venstre.

Henrik Poulsen har ført Ørsted frem til et rekordregnskab torsdag, hvor indtjeningen nåede næsten 20 mia. kr. Er det derfor ikke fortjent, at han bliver belønnet?

»Jeg vil bare sige, at han satte sig selv under et særligt ansvar med de udtalelser om stigende ulighed. Jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, at han ikke har levet op til det ansvar,« siger han.

Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, har svært ved at se rimeligheden i Henrik Poulsens lønstigning.

»Det virker mildest talt hyklerisk, efter at Henrik Poulsen med alvorstung mine var ude for få måneder siden og tale om, at det var et problem med de eksploderende cheflønninger,« siger han.

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører i Dansk Folkeparti, vil nu have diskuteret aflønningen af ledere i offentlige og halvoffentlige selskaber. Staten ejer 50 pct. af Ørsted.

»Jeg er ikke tilhænger af store lønforhøjelser i statslige selskaber. Vi bør nu tage en diskussion af, hvordan ledende medarbejdere i statslige selskaber bliver honoreret,« siger han.

Henrik Poulsen forklarer på et telefonmøde med investorer og journalister, at han står ved, hvad han fortalte til Berlingske om løn og stigende ulighed.

»Jeg sagde ikke, at jeg får en løn, som ikke kan forsvares, hvis man sammenligner med tilsvarende stillinger i store danske og udenlandske virksomheder. Det er ikke sådan, at min samlede pakke på nogen måde ligger i den høje ende af C25-aflønningerne, og det vil I også kunne se, hvis I valgte at lave et faktabaseret tjek,« siger Ørsted-topchefen.

Han anerkender dog også, at hans løn ikke er i den lave ende.

»Det jeg sagde var, at jeg godt kunne forstå, hvis andre synes, at det var en meget høj løn, og jeg synes, at man skal være åben over for debatten,« siger Henrik Poulsen.