Møbelfamilie sælger 64 år gammelt livsværk

Møbelvirksomheden Wendelbo, der er vokset markant de seneste år, er blevet solgt til kapitalfonden Maj Invest.

Det 64 år gamle møbelfirma Wendelbo er blevet solgt.

Kapitalfonden Maj Invest har købt aktiemajoriteten i Wendelbo, og for første gang i tre generationer er Wendelbos stifterfamilie nu ikke kontrollerende i selskabet.

Samtidig har den kendte erhvervsmand Claus Hommelhoff og hans familie solgt deres ejerandel på 38 pct. i Wendelbo.

Parterne ønsker ikke at oplyse prisen for Wendelbo, der i 2018 omsatte for omkring 125 mio. kr. og havde et driftsresultat på 22 mio. kr.

Ifølge Lars Wendelbo, adm. direktør i Wendelbo, spillede den gode kemi med Maj Invest ind på beslutningen om at sælge.

»Vi oplever stor global interesse for vores designs, men vi har også erkendt, at der er behov for en erfaren og engageret partner til at løfte vores virksomhed til det næste niveau. Maj Invest Equitys bredt funderede kompetencer er med til at sikre de rigtige rammer for vores fortsatte vækstrejse,« siger han i en pressemeddelelse.

»Det er imponerende, hvad Wendelbo har fået bygget op, og vi er stolte af at have været med på noget af vejen. Men for virksomheden er det vigtigt at få den rigtige partner ind til den fremtidige vækst, og der har Wendelbo nu fundet det rigtige match i Maj Invest,« siger Nicolai Hommelhoff.

Thomas Riis, direktør i Maj Invest, ser et stort udviklingspotentiale i Wendelbo på et attraktivt globalt marked for kvalitetsmøbler.

»Vi har et godt kendskab til branchen, og vi er overbeviste om, at vi kan bidrage til yderligere ekspansion ved at være med til at skabe de rigtige rammer, blandt andet gennem øget professionalisering og styrkelse af organisationen,« siger han.

Wendelbo-familien vil fortsat eje en minoritetspost i virksomheden, ligesom familien stadig vil være at finde i ledelsen.

Wendelbo designer, producerer og markedsfører selv sine møbler. Virksomheden gør sig primært inden for sofaer, stole og borde under de to brands Wendelbo og Won.

Møbelvirksomhedens omsætning er vokset betydeligt de seneste år, og det samme er indtjeningen.