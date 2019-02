Virksomheden 21-5 vælger ny strategi og åbner kontor i Vancouver. Canadiske familier kan nu se frem til at blive del af en ejerforening, der deles om fem ferieboliger.

Det danske feriekoncept 21-5 udvider med nyt kontor i Vancouver i Canada.

Tiltaget er en del af en ny strategi fra virksomhedens side, og andre lande er også på tegnebrættet.

21-5 er en deleøkonomisk virksomhed, der sender danske familier på ferie ved en særlig ordning, hvor 21 familier deler fem ferieboliger rundt om i Europa eller USA.

De 21 familier indgår i en ejerforening og er således alle medejere af samtlige ferieboliger - nu gælder det altså også canadiske familier.

Mere end 550 danske familier benytter ordningen og har gennem de seneste år investeret mere end 1 mia. kr. i udenlandske feriehuse gennem 21-5.

Nyt feriekoncept vokser: Køb fem boliger for 3,5 mio. kr.

21-5 er stiftet af ægteparret Laila Albæk Salem Køj og Anders Køj. De kvittede begge deres job som mæglere i store kæder for at forfølge drømmen om at blive iværksættere, og det har længe været planen at ekspandere til udlandet.

Populært dansk feriekoncept udvider

Virksomheden udvidede konceptet tilbage i 2017, hvor den også ville have erhvervslivet med på idéen.

21-5 ville gøre det nemmere for firmaer at tilbyde ferieboliger til deres ansatte - men i modsætning til private, der ejer ferieboligerne, skal virksomhederne købe sig ind i et andet selskab, der ejer dem.

Hos 21-5 har fokus været et andet sted, og virksomheden har derfor endnu ikke indgået en aftale i erhvervssektoren.

»Vi valgte at fokusere på dét, vi er bedst til, nemlig ejerforeninger til private,« siger Anders Køj.

Canadiernes rejsedestinationer Hawaii

Whistler

New York City

Palm Springs

Okanagan Valley

Og nu vil private canadiere altså også kunne blive en del af 21-5, der netop har åbnet for salget i Vancouver. Udvidelsen har været i støbeskeen i lidt over to år.

»Vi har allerede nu erfaret, at canadierne slet ikke kender til konceptet, som er kernen i 21-5; nemlig at familierne bestemmer det hele - det er helt nyt. Vi er spændte på at se, hvor hurtigt det tager fat,« siger Laila Albæk Salem Køj.

De danske familier kan benytte sig af canadiernes rejsedestinationer, når der bliver canadiske ejerforeninger at bytte ferieboliger med.

21-5 beskæftiger i dag 40 medarbejdere.