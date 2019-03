De canadiske myndigheder vil i løbet af natten til lørdag melde ud, om de fortsætter høringen mod CFO i Huawei, Meng Wanzhou, med henblik på at udlevere hende til USA.

Der er stor chance for, at Canada ender med at udlevere den anklagede direktør i Huawei til USA.

Det mener juridiske eksperter, ifølge Reuters.

Et ja til at fortsætte sagen mod Chief Financial Officer (CFO) i Huawei, Meng Wanzhou, vil give retten i British Columbia, USA mulighed for at igangsætte en officiel høring.

Meng Wanzhou er anklaget af amerikanerne for at vildlede om Huaweis forhold til iranske Skycom, og begge virksomheder er sagsøgt for ikke at overholde USA’s sanktioner mod Iran.

Advokat med speciale i internationale menneskerettigheder Joanna Harrington, udtaler til Reuters, at hun ikke kan se nogen grunde til, at Canada skulle nægte at fortsætte sagen.

»Vi deler juridisk kultur med amerikanerne, og vi har en lang tradition for udleveringsaftaler mellem Canada og USA,« siger hun.

Canadiske myndigheder har meddelt, at langt de fleste anmodninger fra USA bliver godkendt, men et langsommeligt retssystem giver rig mulighed for appel, og der kan gå år før Meng Wanzhou faktisk bliver udleveret.

Intern undersøgelse i storbanken HSBC førte til anklager mod direktør i Huawei

Meng Wanzhou blev arresteret i Vancouver i december sidste år, og blev efterfølgende løsladt mod kaution.

Direktøren er på nuværende tidspunkt under husarrest i Canada og skal møde op i retten i Ottawa den 6. marts, for at vise at hun overholder aftalen, der indtil videre har holdt hende fra fængselsstraf.

Kina vil have Meng Wanzhou løsladt.

I kølvandet på hendes tilbageholdelse har Kina givet igen, og bl.a. dømt en canadisk mand til døden. Manden var tidligere fængslet for narkosmugling.

Huawei-stifter: Anholdelse af direktør var politisk motiveret

Præsident Trump blandede sig i sagen allerede i december, da han meldte ud, at han ville gribe ind, hvis det involverede national sikkerhed eller kunne hjælpe på en handelsaftale mellem USA og Kina.

Udtalelserne har fået retten i Ottawa til at understrege, at sagen ikke bør blive politisk. I sidste uge legede Donald Trump alligevel med tanken om at droppe anklagerne mod Meng Wanzhou.