Verdo bøjer sig: Betaler 235 mio. kr. til sine varmekunder

Verdo opgiver klage over afgørelse, der pålagde virksomheden at tilbagebetale 235 mio. kr. til sine 13.000 varmekunder.

Energiselskabet Verdo har foretaget en u-vending og betaler nu 235 mio. kr. tilbage, som virksomheden har overfaktureret sine 13.000 varmekunder for.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse mandag.

»I bestyrelsen ligger det os meget på sinde, at der ikke stilles tvivl om vores ståsted som et forbrugerdrevet selskab. Vi har derfor besluttet at påbegynde en tilbagebetaling af pengene hurtigst muligt,« siger bestyrelsesformand i Verdo, Torben Bonde.

Kursskiftet kommer, efter Finans i den seneste uge har beskrevet, hvordan Verdos fjernvarmeselskab har brugt flere metoder til at hæve kundernes varmepriser og trække pengene op i moderselskabet, hvor de kan bruges på nogle af virksomhedens andre forretningsområder.

Forsyningstilsynet har pålagt Verdo at betale 235 mio. kr. tilbage til varmekunderne alene for årene 2000-2005, men virksomheden klagede over afgørelsen til Energiklagenævnet. Nu har Verdo opgivet klagen og vil de kommende tre år reducere varmeprisen for virksomhedens kunder for samlet 235 mio. kr.

Det betyder helt konkret en reduktion på 2.200 kroner om året omregnet til et typisk standardhus på 130 kvadratmeter med normalt varmeforbrug og ca. 1.350 kroner om året for en typisk lejlighed.

Forsyningstilsynet mangler endnu at træffe en afgørelse for Verdo for årene efter 2005, hvor der også er sket overfakturering. Derudover vil tilsynet undersøge lovligheden i en lånekonstruktion, der betyder, at Verdos varmeselskab hvert år betaler over 20 mio. kr. i rente på et lån fra Verdo A/S.

Lånet opstod, da varmeselskabet betalte udbytte til Verdo A/S og efterfølgende lånte de samme penge tilbage igen.

Verdo oplyser, at tilsynet derudover undersøger lignende forhold i et af koncernens andre selskaber.

»Vi afventer myndighedernes behandling af sagen, og Verdo respekterer selvfølgelig enhver afgørelse, som de måtte træffe. Det har aldrig været meningen at taksere forbrugernes varmepris højere end nødvendigt. Vi er sat i verden for at sikre billig og grøn fjernvarme til vores kunder, og vi beklager, hvis der er opstået tvivl om denne intention. Vi vil bestræbe os på, at denne tvivl ikke opstår igen,« udtaler Kim Frimer, administrerende direktør i Verdo, i pressemeddelelsen.

Sagen har tilsyneladende sat Verdo under et voldsomt pres.

I weekenden orienterede bestyrelsesformanden virksomhedens repræsentantskab om sagen i en email. I emailen hed det bl.a., at Verdo har »lidt skade på sit omdømme«, og at de negative pressehistorier har »bragt os i en situation, hvor de noget større energiselskaber, som vi er omgivet af, øjner en mulighed for at absorbere Verdo.«