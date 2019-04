Efter voldsom kritik: Verdo-overpriser skal undersøges

Bestyrelsen i Verdo vil efter et stormvejr om en årrække med overpriser til kunderne nu sætte gang i en ekstern undersøgelse. Samtidig freder man dog topledelsen - og udskyder undersøgelsen indtil man er færdig med at forhandle med forsyningstilsynet.

Flere år med store opkrævelser af kunderne, der i dag er kendt ugyldige - og flere slagsmål med vagthunden i Forsyningstilsynet undervejs - får ikke bestyrelsen i energikoncernen Verdo til at miste troen på sin topledelse.

Sådan lyder det fredag i en pressemeddelelse fra koncernen i kølvandet på et bestyrelsesmøde.

»Gennemgangen af sagen viser, at bestyrelsen fortsat har 100 pct. opbakning til ledelsen,« lyder det i meddelelsen fra bestyrelsesformand i Verdo Torben Høeg Bonde.

Verdo vil dog sætte gang i en ekstern undersøgelse af forløbet - men samtidig skyder man den til hjørne, indtil man er færdige med at forhandle med Forsyningstilsynet om flere verserende sager.

De sager ventes ifølge Verdo færdigbehandlet i tilsynet i løbet af »få måneder.« Derfor vil Verdo altså vente med at sætte gang i en ekstern undersøgelse:

»På baggrund af, at Forsyningstilsynet nu sætter tempoet op for deres sagsbehandling, har en enig bestyrelse besluttet at afvente Forsyningstilsynets afgørelse, inden den eksterne undersøgelse iværksættes,« skriver koncernen i pressemeddelelsen.

Verdo meddelte torsdag, at man midlertidig har stoppet den praksis, der har ført til at Forsyningstilsynet for 2000-2005 har sat koncernen til at sende 235 mio. kr. retur til kunderne.

Ved at indregne hvad Verdo kalder for en 'forrentning af indskudskapitalen' havde selskabet ellers mulighed for at at hente et ekstra tocifret millionbeløb ud af sine kunder år for år.

Ekstrabetalinger, der er faldet på trods af at Verdo som varmeforsyningselskab skal leve op til et hvile-i-sig-selv-princip, der groft sagt betyder, at kundernes regning ikke må overstige hvad det koster at holde varmeforsyningen kørende.