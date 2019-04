70-årig milliardær har givet sønnens arv væk

Arvingen til Hong Kongs største ejendomsmæglerkoncern ejer ikke engang sit eget hus.

Den 30-årige Alex Shih må se langt efter faderens hårdt tjente formue på 2,6 mia. kr. Den har ejendomsmogulen fra Hongkong nemlig valgt at give til velgørenhed.

Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Alex Shihs far, den 70-årige Shih Wing-ching, står bag Hongkongs største ejendomsmægler, Centaline Group, som sønnen er næstformand i. Og når faderen om kort tid lader sig pensionere, bliver Alex Shih formand.

Men han arver ikke faderens aktier i Centaline Group, som ifølge Bloomberg har en værdi af 2,6 mia. kr. Den ejerandel blev for over 10 år siden testamenteret til velgørende formål.

»Jeg accepterer det,« siger Alex Shih om faderens beslutning om, at familieformuen ikke skal gives videre til hans tre børn.

»Han (Shih Wing-ching, red.) fortalte os om det, da vi var unge, og vi havde ikke noget valg. Han sagde, at det er bedre at leve et liv, som ikke er for komfortabelt fra begyndelsen. Man værdsætter det mere, hvis man opnår ting hen ad vejen,« siger Alex Shih til Bloomberg.

Den 30-årige Alex Shih fortæller, at han får en helt almindelig løn. Og så er han i øvrigt - lige som så mange andre indbyggere i Hongkong - ved at spare op til sit første hus.

Det er lidt af en opgave, for Hongkong er verdens dyreste boligmarked. Her koster en gennemsnitlig bolig 8 mio. kr.

Centaline Group, der blev grundlagt i 1978, håndterer to ud af fem ejendomstransaktioner i Hongkong.

Den fond, som faderen Shih Wing-ching har doneret sin formue til, har som formål at bekæmpe fattigdom i landdistrikterne i Kina, bl.a. ved at bygge infrastruktur og skaffe uddannelse til underpriviligerede børn.