Hemmelighedsfuld milliardærfamilie sælger ud af skattekammeret

Medlemmer af den mytiske bankfamilie Rothschild har sat en række kostbare effekter på auktion.

Historien om en af de mægtigste familier, der nogensinde har eksisteret, er historien om en familie, der i løbet af få år steg op fra Frankfurts jødiske ghetto og tjente så stor en formue, at den kunne finansiere krige og industrialisere hele Europa.

Og nu sælger nogle af familiens arvinger så ud af de enorme rigdomme, som familien gennem århundreder har anskaffet sig.

Medlemmer af den mytiske Rothschild-familie har sat en række kostbare effekter, som tidligere tilhørte europæiske monarker, på auktion. Det skriver Bloomberg.

Det drejer sig bl.a. om mere end 300 år gamle kabinetskabe, der blev bestilt af den spanske konge Filip 5, samt et mahogni-skrivebord, der har tilhørt den sidste dronning af Frankrig, Marie-Antoinette.

De mange genstande, som skal sælges på auktion hos Christie's i London, har en samlet vurdering på 86 mio. kr.

»Navnet Rothschild symboliserer det bedste af det bedste. Det er den største ikke-royale samlerfamilie, der nogensinde har eksisteret,« siger næstformand i auktionshuset Christie's, Charles Cator.

Det var den tyske jøde Mayer Amschel Rothschild, der i slutningen af 1700-tallet lagde grundstenen til familiens enorme formue.

Dengang boede familien i den overfyldte jødeghetto i Frankfurt, men med købmandssans og en smule dristighed lykkedes det Mayer Amschel Rothschild at lave forretninger med en prins, der senere skulle blive kurfyrste, og som gav Rothschild ansvaret for den royale økonomi.

I samme periode sendte Rothschild fire af sine sønner til hhv. Wien, London, Napoli og Paris. Den ene af sønnerne, Nathan, blev så succesfuld og velhavende en bankmand, at han kunne låne penge til selveste hertugen af Wellington i krigen mod Napoleon.

I årene efter udbyggede Rothschild-familien sin bugnende pengetank, ikke mindst takket være lånevirksomhed og spekulation. Familien blev direkte kaldt »overhoved for hele verdens pengemarked.«

Og da Frankrig efter krigen mod Tyskland i 1871 skulle genopbygges, skete det via penge fra Rothschild-familien, der ved at finansiere jernbaner og infrastruktur over hele Europa var med til at industrialisere vores kontinent.

I dag driver Rothschild-familien stadig bankvirksomhed i bl.a. USA, Schweiz og Frankrig. I 2008 skrev avisen Daily Telegraph, at slægten er synonym med magt og penge i en sådan grad, at »ingen anden familie nogensinde har matchet det.«

Ivrige konspirationsteoretikere vil ligefrem påstå, at familien stadig kontrollerer halvdelen af pengene i verden. De mange teorier om Rothschild-imperiet skyldes ikke mindst den mystik og lukkethed, der omgærder den hemmelighedsfulde familie.