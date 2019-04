Flere års underskud har sendt egenkapitalen i minus.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Milliardæren Karsten Ree taber igen penge på sin rejsekoncern Safarigruppen, der står bag rejseselskaberne Africa Tours og B2B Travel.

Og igen må rigmanden holde hånden under selskabet, hvis egenkapital nu er i minus med knap 1,4 mio. kr. Det viser et nyt regnskab.

Safarigrupppen kom ud af 2018 med et underskud på 1,1 mio. kr. Det var en kraftig forværring fra året før, da selskabet tjente 1,9 mio. kr.

Omsætningen er hemmelig, men voksede med 10 pct., fremgår det.

Resultatet er »utilfredsstillende,« skriver ledelsen i regnskabet, og årsagen er en række investeringer, som Safarigruppen har foretaget. Bl.a. har Safarigruppen introduceret et nyt brand - Safari & Beyond - der i 2018 havde sin første afvikling af rejser.

»Samtidig hermed er selskabet flyttet til nye lokaler og har udvidet medarbejderstaben såvel på kontoret som i gruppen af professionelle rejseguider,« skriver ledelsen i regnskabet.

Gælden i Safarigruppen er vokset til lidt over 21 mio. kr. Og med en negativ egenkapital har Karsten Ree igen måttet stille et millionlån - denne gang på 2,5 mio. kr. - til rådighed.

Lånet bliver ikke tilbagebetalt, før Safarigruppens egenkapital er genetableret, og økonomien i selskabet tillader det.

Samtidig er lånet stillet som sikkerhed over for Rejsegarantifonden, og derfor kan lånet heller ikke tilbagebetales til Karsten Ree, medmindre Rejsegarantifonden accepterer det.

»Selskabet har tabt virksomhedskapitalen, men forventer at denne retableres gennem den forbedrede indtjening i fremtiden. På baggrund af allerede realiserede indsalg til 2019 forventes et væsentligt forbedret resultat af primær drift for 2019,« lyder det i regnskabet.

Karsten Ree købte Safarigruppen i 2015 fra frugtmanden John Olsen. Da havde selskabet tabt penge år efter år, og ifølge Karsten Ree manglede det penge for at kunne fortsætte driften.

Tilsyneladende fik Karsten Ree rejseselskabet til spotpris. I hvert fald skrev John Olsen efterfølgende i sit holdingselskab, at han havde frasolgt Safarigruppen »med et betydeligt tab til følge.«

Safarigruppen har to forretningsområder. Africa Tours, som laver safarirejser, samt B2B Travel, der er specialiseret inden for forretningsrejser og konferencer.