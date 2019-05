Restaurant Flammen er ikke tilfreds med rivalen Restaurant Ilden.

Gennem de seneste fem år har buffetkæden Restaurant Flammen tjent over 100 mio. kr. til sin ejerfamilie.

Men de seneste år har Restaurant Ilden, hvis koncept til forveksling ligner Restaurant Flammens, vundet mere og mere indpas i Danmark og høstet millioner til bundlinjen.

Hidtil har Restaurant Flammen holdt sig fra at udtale sig offentligt om Restaurant Ilden, der åbnede sin første restaurant i 2014.

Men nu tager familien Sunddal, der ejer Restaurant Flammen, bladet fra munden. Anledningen er, at Restaurant Ilden angiveligt har påstået at være først på markedet med oksemørbrad i deres buffet.

»Det er er jo en mindre ting i det store billede, men det føles som at blive bestjålet af en tyv, der bagefter påstår, at du har stjålet fra ham. Det bliver bare for meget,« siger Martin Sunddal fra ejerfamilien til Fyens Stiftstidende.

Han anklager Restaurant Ilden for at have kopieret Restaurant Flammens koncept og løbende tiltag og tilbud over for kunderne. Restaurant Flammen vil dog ikke sagsøge sin rival, fordi det ifølge Martin Sunddal vil ligne, at den store slår den lille.

Restaurant Ilden anerkender, at kæden bliver inspireret af Restaurant Flammen, men afviser, at den direkte kopierer.

»Flammen er ekstremt aggressive for tiden med det ene tilbud efter det andet. Nogle går vi ved med på. Andre gør vi ikke,« siger Brian Risby Knudsen, direktør i og medejer af Restaurant Ilden, til Fyens Stiftstidende.

Brian Risby Knudsen mener, at Restaurant Ilden adskiller sig ved at have dyrere indretning og kød af bedre kvalitet.

Restaurant Ilden har tre restauranter på Sjælland og en på vej i Odense. Restaurant Flammen har 14 restauranter herhjemme og en enkelt i Tyskland. Den første restaurant åbnede i 2009.

Ordene ’flamme’ og ’ild’ er synonymer. Kædernes logoer ligner også hinanden, og begge restauranter serverer 15 forskellige slags kød i en buffet til 199 kr.

Både hos Ilden og Flammen spiser børn under 12 år til halv pris, mens børn under fire år spiser gratis.

»Der er visse ligheder mellem Restaurant Ilden og Restaurant Flammen, men hvis du går på café, er menukortet også stort set det samme alle steder,« har medstifter af Restaurant Ilden, Frantz Weidemann, tidligere udtalt til Berlingske.