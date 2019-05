Dansk familiemejeri er helt tæt på at nå milliardomsætning

Det midtjyske Mammen Mejerierne øger salget af dansk ost til både eksport og hjemmemarkedet.

Danmarks tredjestørste mejeri er tæt på at passere en 1 mia. kr. i omsætning. Midtjyske Mammen Mejerierne A/S har netop offentliggjort et årsregnskab, hvor omsætningen satte rekord efter en vækst på 9 pct. og nåede 982 mio. kr.

Forventningen er en vækst på samme niveau i år, så omsætningen dermed kommer pænt over milliarden.

Regnskabet fra mejeriselskabet, der er privatejet, viser også, at selskabets er på sporet af bedre indtjening. Bundlinjen voksede i fjor med 77 pct. til 12 mio. kr.

Selskabet har produktion af oste på mejerier i Mammen, Onsild og Drøsbro i Midtjylland. I fjor kostede det dyrt for selskabet at køre et nyt anlæg ind. Men i årsrapporten for 2018 fastslår selskabet, at kapaciteten »kan efter færdiggørelsen af et nyt mejeri uden problemer forarbejde den indvejede mælkemængde«.

Vækstmarkeder i ikke mindst Asien har stor betydning for salget af ost og mejeriprodukter også fra de store europæiske mejerier – med ikke mindst Arla Foods i front.

Men også det i den sammenhæng lille Mammen Mejerierne melder om stigende eksport. Af regnskabet fremgår, at omsætningen til eksport voksede med 10 pct i fjor til 417 mio. kr., mens den øvrige del af omsætningen går til det danske hjemmemarked.

Mammen Mejerierne ledes af Lars Staunsbæk, som har været med siden 1983 i selskabet, som hans far stiftede i 1978. Ved præsentationen af regnskabet i fjor fastslog mejerichefen, at tredje generation også er på vej, da sønnen, Peter Staunsbæk, i 2017 skiftede fra et job hos Arla og nu er driftsingeniør hos Mammen Mejerierne, som han også ejer 10 pct. af.