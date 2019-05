Presset Spies-ejer til danske kunder: Alle rejser er dækket af garanti

Selvom rejseselskabet Thomas Cook, der ejer Spies, er i økonomiske vanskeligheder, skal danske Spies-kunder ikke være urolige, lyder det fra rejsekoncernen.

De danskere, der har booket en rejse hos Spies, bør i første omgang forholde sig roligt på trods af at Spies-ejeren Thomas Cook er i store økonomiske vanskeligheder.

»Folk behøver ikke at være urolige. Selvfølgelig er det en udfordrende situation, som Thomas Cook Group, der ejer Spies, befinder sig i. Men det har ikke en direkte betydning for Spies’ kunder i øjeblikket,« siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Thomas Cook-koncernen, der er et af verdens største og ældste rejseselskaber, har de seneste dage befundet sig i et økonomisk stormvejr.

I sidste uge præsenterede rejseselskabet et nyt regnskab, der afslørede et stort milliardunderskud, hvilket efterfølgende sendte aktien i dørken med et tab på 40 pct.

Mandag skriver de britiske medier, at flere betalingsselskaber, som Thomas Cook samarbejder med, har forsøgt at tilbageholde kundernes penge af frygt for at Thomas Cook er på vej mod et kollaps.

Thomas Cook slæber rundt på en gæld på mere end 10 mia. kr., og har derfor bl.a. sat sine flyselskaber til salg i et forsøg på at skaffe likviditet.

Men ifølge selskabet skal danske kunder, der frygter for sommerferien, ikke være urolige.

»Alle rejser i Spies er omfattet af rejsegarantifonden. Vi har fuld kapacitet og ressourcer til at drive vores forretning og går nu ind i årets vigtigste booking periode, sommeren, hvor vi opbygger en finansiel kapacitet hvert år. Vores fly og vores rejser fortsætter og dækkes altid af rejsegarantien, og vores gæster kan føle sig trygge,« siger Lisbeth Nedergaard.