Stenrige Chr. Augustinus havde et indbringende 2018. Hos C.W. Obel gik bundlinjen op i røg.

De to ældgamle danske tobaksklaner Obel og Augustinus har gennem årene tjent store milliardbeløb, som bl.a. er blevet delt ud til almennyttige formål.

Men 2018 udviklede sig på to vidt forskellige måder for de to tobaksdynastier. Det viser nye 2018-regnskaber for C.W. Obel og Chr. Augustinus Fabrikker, der er investeringsselskaber for hhv. Det Obelske Familiefond og Augustinus Fonden.

C.W. Obel kom ud af året med et underskud på 200 mio. kr. Det skyldtes især selskabets aktiepost i Scandinavian Tobacco Group samt en række finansielle investeringer, der gav tab, lyder det.

Langt bedre gik det for Chr. Augustinus Fabrikker, der havde et overskud på 3 mia. kr. Chr. Augustinus Fabrikker ejer bl.a. store aktieposter i børsnoterede Royal Unibrew, Jeudan og Tivoli, og investeringsselskabet har nu en egenkapital på mere end 23 mia. kr.

»Totalt set har investeringerne i 2018 givet et afkast på cirka 11 pct., hvilket, set i forhold til svære markedsbetingelser, må betegnes som tilfredsstillende,« skriver ledelsen i det nye regnskab.

Familierne Obel og Augustinus har drevet forretning inden for tobak siden 1700-tallet, men de to dynastier har siden spredt formuen, så den i dag også er investeret inden for en række andre aktiviteter end tobak.

C.W. Obel ejer bl.a. ejendomme for milliarder, mens størstedelen af Chr. Augustinus’ formue er placeret i aktier.

De to ældgamle familiefonde indkasserede for få år siden en milliardgevinst på børsnoteringen af Scandinavian Tobacco Group. Det skete, da de to danske ejerfonde i februar 2016 var med til at sætte cirka 40 pct. af selskabet til salg.

Det gav C.W. Obel og Chr. Augustinus en indtægt på 1,8 mia. kr. i deres fælles selskab Skandinavisk Holding. Efter børsnoteringen blev 1,65 mia. kr. udloddet i ekstraordinært udbytte til de to ejere.

Men 2018 blev et dyrt år som medejer af Scandinavian Tobacco Group. Aktien faldt med over en tredjedel og gav således både C.W. Obel og Chr. Augustinus et smæk.

Cigarkasserne bugner dog fortsat i begge familiefonde. Det Obelske Familiefond er den mindste af de to og adskiller sig også fra Augustinus ved, at fonden foruden støtte til almennyttige formål udbetaler penge til efterkommere af C.W. Obel.

Familien har tidligere fået anslået sin formue til lidt over 4 mia. kr.

De danske tobaksformuers historie går helt tilbage til midten af 1700-tallet. Dengang, i 1750, etablerede Christian Augustinus tobaksproduktion i Vestergade 5 i København.

Et kvart århundrede senere, i 1787, anlagde Christen Winther en tobaksfabrik i Aalborg – det, der senere blev til C.W. Obel. Og omtrent hundrede år senere, i 1869, etablerede Rasmus Færch tobaksproduktion i Holstebro.

Dengang havde mange danske byer deres egen tobaksproduktion, men gennem årene blev de fleste opslugt af netop de tre, Augustinus, Obel og Færch.

Først op gennem 1900-tallet opstod fondene på baggrund af de formuer, der gennem årene havde hobet sig op i de forskellige familieselskaber. Augustinus Fonden blev grundlagt i 1942, mens Det Obelske Familiefond fulgte trop i 1956.

Skandinavisk Tobakskompagni opstod i 1961 ved en sammenlægning af Augustinus, Obel og Færch.

Som sagt fylder tobakken mindre og mindre hos både C.W. Obel og Chr. Augustinus. Sammen ejer de to fonde bl.a. møbelproducenten Fritz Hansen, der bl.a. står bag klassikere af Arne Jacobsen og Poul Kjærholm.

Og så har Chr. Augustinus tjent store summer på en investering i medicoselskabet Ambu, som Chr. Augustinus i 2018 solgte ca. halvdelen af sin aktiepost i.