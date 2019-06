Byggematador taler ud: Olav de Linde afslører formuens størrelse

Manden bag et af landets største privatejede ejendomsimperier afslører formuens størrelse efter 45 års diskretion.

Den aarhusianske byggematador Olav de Linde er i fuld gang med at overdrage sin ejendomsforretning til sine børn - og det har givet offentligheden et sjældent indblik i hans formue.

Det skriver Ejendomswatch.

Virksomheden Olav de Linde blev oprettet som enkeltmandsfirma i 1974, og der er derfor ingen i offentligheden før nu, der har vist, hvad hans formue egentlig lyder på.

Tallene viser, at Olav de Lindes har ejendomme til en værdi af 5,8 mia. kr.

»Det er meget, meget forsigtigt værdisat,« fortæller Olav de Linde dog til Ejendomswatch.

Forventningen er, at boligselskabet vil opleve et overskud på 125 til 150 mio. kr. før værdireguleringer i det kommende regnskabsår.

Olav de Linde begyndte sin karriere i byggebranchen sammen med sin enæggede tvillingebror. Her startede de med at købe et sommerhus for 5.000 kr. i Skæring, der ligger nord for Aarhus. Pengene lånte de af deres forældre. De var på det tidspunkt kun 17 år gamle.

Efter en istandsættelse solgte de huset med stor gevinst, der igen blev geninvesteret i en gammel ejendom i Falstergade i Aarhus - og det blev startsskuddet til Olav de Lindes ejendomsimperium.

De to brødre arbejdede sammen i årevis i deres fælles selskab. De besluttede i 1980’erne at dele det allerede dengang store byggefirma mellem sig, og sådan opstod Byggeselskab Olav de Linde for over 40 år siden.

Olav de Linde driver i dag forretningen under Ejendomsselskabet Olav de Linde. Han står fortsat for den daglige ledelse i samarbejde med en ledergruppe, der består af syv medlemmer foruden ham selv.

Firmaet Olav de Linde er et af Danmarks største private ejendomsselskaber med en ejendomsportefølje på over 500.000 kvm i landets tre største byer, Aarhus, Odense og København. Der er over 100 medarbejdere i koncernen fordelt mellem kontorer, tegnestue og håndværkere på byggepladserne.