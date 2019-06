Lindberg-søskende tjener stort på dyre brillestel: Hæver millionudbytte til sig selv

Familien bag brillevirksomheden Lindberg fortsætter med at tjene millioner på livsværket.

Søskendeparret Pernille og Henrik Lindberg har så stor succes med brillevirksomheden Lindberg, at de igen i år har valgt at belønne sig selv med et klækkeligt millionudbytte.

Aarhus-virksomheden Lindberg producerer, sælger og distribuerer selv sine specialdesignede brillestel, der oftest laves i titanium, men også forekommer i bl.a. guld.

Ifølge et nyt årsregnskab fra PAM Holding, som er moderselskabet bag Lindberg-koncernen, har de to søskende valgt at trække et udbytte på i alt 50 mio. kr. ud af holdingselskabets overskud, der i 2018 lander på knap 98 mio. kr.

Udbyttet skal deles mellem Pernille og Henrik Lindberg.

Dermed har de to Lindberg-søskende de sidste fire år trukket knap 180 mio. kr. ud til sig selv. I både 2017 og 2016 lød udbyttet på 50 mio. kr., mens det i 2015 lå på 30 mio. kr.

I samme periode er nettoomsætningen vokset fra 521 mio. kr. i 2015 til 610 mio. kr. sidste år.

Lindberg-koncernen blev grundlagt i 1983 af Hanne og Poul-Jørn Lindberg, der dengang drev en brilleforretning i Aarhus. Siden har de givet livsværket videre til deres børn Pernille og Henrik Lindberg.

Lindberg-koncernen, der beskæftiger knap 200 medarbejdere, ligger i dag i Aarhus-forstaden Åbyhøj.