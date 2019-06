Metalbørs: Slut med druk i arbejdstiden

London Metal Exchange føler sig tvunget til at indføre regler mod at drikke alkohol, mens børsen er åben.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Der er skidt nyt for pubberne i London City. Den britiske børs London Metal Exchange, LME, indfører nu et forbud mod, at børsens dealere kan drikke i arbejdstiden.

Forbuddet mod alkohol hos LME kommer efter flere skandalesager om druk og fester på stripklubber, skriver Bloomberg.

Og forbuddet på metalbørsen følger i sporet af lignende tiltag hos bl.a. Lloyd’s, der er et af verdens største genforsikringssselskaber.

London Metal Exchange er med til at sætte verdensmarkedsprisen på alt fra kobber til aluminium.

Og handlen foregår stadig ved, at sælgere og købere står over for hinanden og aftaler priserne. Som det skete for årtier siden på handelsgulvet i de fleste børser i verden, inden det hele blev overtaget af elektronisk handel.

Tidligere lå LME i samme gade som Lloyd’s, og det var velkendt, at handlerne fra de to børser mødtes til adskillige pints på de nærliggende pubber i finansdistriktet.

Men tiderne har ændret sig. Lloyd’s blev tvunget til at indføre regler for alkohol på grund af flere klager fra kvindelige ansatte over seksuel chikane og en udpræget grad af machokultur.

LME havde egentlig forbudt ”fuldemands”-opførsel på selve handelsgulvet, men nu forventer børsens ledelse, at medlemmerne indskærper over for deres ansatte, at der skal være nul alkohol i arbejdstiden.

Kombinationen af heftig druk og handel med metaller går helt tilbage til Victoria-tiden, og den tradition har været svær at bryde.