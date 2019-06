Circle K undlod at anmelde et opkøb af 72 tankstationer til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det fører nu til en bøde.

Benzinkæden Circle K har betalt en bøde på 6 mio. kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det sker, fordi Circle K i 2016 undlod at anmelde en overtagelse af 72 tankstationer i Danmark fra forpagtere under Shell-varemærket. Dermed overtrådte Circle K konkurrencelovens regler om fusionskontrol.

»Som konkurrencemyndighed skal vi have mulighed for at gribe ind i større fusioner, så vi undgår, at forbrugere og andre virksomheder lider skade, hvis fusionen hæmmer konkurrencen. Det er virksomhedernes eget ansvar at anmelde deres fusioner til os, og gør de det ikke, er det strafbart,« siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Overtagelsen af de 72 tankstationer var ikke omfattet af EU-kommissionens tidligere godkendelse af, at Circle K overtog dele af Dansk Shells aktiviteter.

Bøden på 6 mio. kr. tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at Circle K selv henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen.

Fusionen blev efterfølgende anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som godkendte fusionen i oktober 2018.

En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis virksomhederne tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af dem hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.

En fusion skal også anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.